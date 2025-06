Obenem bienale raziskuje moč fantazije, da bi obnovil naše zaupanje v svobodo in solidarnost, so zapisali v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC).

Po njihovih navedbah želi biti 36. grafični bienale Ljubljana, ki z letošnjo edicijo praznuje 70 let, prostor podpore umetnosti in kulture ter kraj posvetovanja o tem, kako lahko umetnost obnovi naše zaupanje v svobodo, svobodo izražanja in solidarnost. To želi biti "z raziskovanjem fantazije kot prizorišča za delovanje in simulacijo življenja. Z raziskovanjem želje in anatomije želenja, s projekcijo v boljši svet. Z raziskovanjem sanj ter možnostjo njihove okrepitve, z boljšim spancem, da bi, med drugim, lahko sprejemali boljše odločitve".

Razmislek o pomenu bienala

"Razstava se – tako kot orakelj – zanaša na skupek vprašanj, ki jih postavijo umetniki, ter na voljo povezati in motivirati vse obiskovalce. Povrnitev motivacije in občutek samoizpolnitve sta spodbujajoča elementa za renesanso ustnega in pomenljive komunikacije. Demokracija je odvisna od zaupanja izkušnjam drugih in iskanja poti, da bi si počasi opomogli od dobe radikalnega pohlepa," so v sporočilu za javnost navedli besede Chus Martínez.

Bienale bo potekal na več prizoriščih po mestu. Foto: STA Letošnji 36. grafični bienale Ljubljana vključuje tudi razmislek o pomenu bienala. "Zdi se nujno, da ob večjih in bolj globalnih bienalih prikažemo tudi kulturni zemljevid tistih bienalov in festivalov, ki so bili ustvarjeni za prepletanje umetnosti z družbenim življenjem številnih majhnih in srednje velikih skupnosti. Ko dobimo vpogled v to raznovrstno prizadevanje, se nam vzbudi občutek relevantnosti in odpora," so še zapisali v MGLC.

Bienale bo potekal na več prizoriščih po mestu: MGLC Gradu Tivoli, MGLC Švicariji, na zunanjih prizoriščih v parku Tivoli z dvema "site specific" projektoma, Moderni galeriji in Mestni galeriji Ljubljana. Vsa dela z izjemo dveh so bila zasnovana posebej za bienale in bodo tokrat prvič postavljena na ogled.

Ob osrednji bienalski razstavi bo v galeriji ISIS na ogled razstava Tejswini Narayan Sonawane kot prejemnice velike nagrade 35. bienala, Ljubljanski grad pa bo prikazal razstavo prejemnika nagrade občinstva na prejšnji izdaji – kolektiva Sreda v sredo.

Bienale bo odprla ministrica za kulturo Asta Vrečko. Na odprtju bodo podelili tudi veliko nagrado 36. grafičnega bienala Ljubljana.

36. grafični bienale Ljubljana se bo sklenil 12. oktobra.