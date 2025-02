V Madridu so odprli muzej, posvečen britanskemu ubranemu umetniku Banksyju, čigar identiteta še vedno ostaja skrivnost. V njem je na ogled 170 reprodukcij njegovih del v naravni velikosti. Med njimi so tudi njegovi najbolj znani murali oziroma freske.

Muzej meri okrog 1.500 kvadratnih metrov in hrani največjo zbirko Banksyjevih del v Evropi, zaradi česar je nezgrešljiv kraj za obisk tako domačinov kot turistov, ki želijo raziskati svet urbane umetnosti, poročajo tuji portali.

Obiskovalce popelje v svet enega najvplivnejših in hkrati enega najbolj enigmatičnih umetnikov našega časa. V zasnovi postavitve je vsaka podrobnost izpeljana na način, da se lahko potopijo v njegove umetniške vizije. Na ogled so freske, oljne slike, grafike in instalacije, s čimer je ponazorjena raznolikost njegovega ustvarjanja.

Banksy en Madrid 🖌️🎨🥄 pic.twitter.com/9xYBxx35Hi — | B R I A N - P É R E Z | (@brianpclaudio) January 19, 2025

Sposobnost, da preseneča javnost

Banksyjevo delo, ki se osredotoča predvsem na ulično umetnost, združuje vizualno močne podobe s sporočili, ki so napolnjena s kritiko tako do družbe kot politike in kulture. Po tem, ko se je pojavil na bristolski umetniški sceni v 90. letih prejšnjega stoletja, si je pridobil svetovno slavo zaradi svojih provokativnih in pogosto izginjajočih del, ki jih je ustvaril na stenah in v javnih prostorih v mestih po vsem svetu.

S slogom, v katerem prepleta grafite in šablone, se Banksy loteva tem, kot so potrošništvo, vojna, podnebne spremembe in družbene neenakosti. Njegovi najbolj kultni deli sta Deklica z balonom in The Flower Thrower, ki sta bili široko reinterpretirani in reproducirani ter sta postali simbola upora in upanja.

Ustvaril je tudi umetniške instalacije, kot sta Dismaland Bemusement Park kot satira na tradicionalne tematske parke in Walled Off Hotel v Betlehemu – prostor, ki obravnava izraelsko-palestinski konflikt. K temu, da si je pridobil sloves enega najvplivnejših umetnikov trenutnega časa, sta pripomogli tudi njegova anonimnost in sposobnost, da preseneča javnost.

Preberite tudi: