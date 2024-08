Odkrili novo Banksyjevo delo #video

Ulični umetnik Banksy je v zadnjem času v pravi ustvarjalni mrzlici, v Londonu so odkrili novo njegovo delo.

Na dvižnih vratih londonskega živalskega vrta se je pojavilo novo delo uličnega umetnika Banksyja, ki je tokrat narisal gorilo, kako rešuje ujete živali.

Poglejte:

Da je delo res njegovo, je skrivnostni umetnik potrdil z objavo na Instagramu, kot običajno pa svojega dela ni razložil, ampak ga je prepustil interpretacijam.

Na spletu se je takoj pojavila vrsta teorij in razlag, nekateri ugibajo, da gre za Banksyjev odziv na nasilne nemire, ki so v zadnjem tednu pretresali Otok, drugi so prepričani, da gre za kritiko človeštva, ki samo sebe pelje v propad. Seveda pa ne gre spregledati konteksta poslikave – živali, ki bežijo na prostost, je Banksy naslikal na pročelje živalskega vrta.