V Londonu neznanec odstranil Banksyjevo umetnino #video

Na prometnem znaku so upodobljena tri letala, ki spominjajo na vojaška brezpilotna letala. Nekaj ljudi je bilo priča odstranitvi znaka manj kot uro za tem, ko je bilo potrjeno, da gre za Banksyjevo delo, piše nemška tiskovna agencija dpa. Namestnica vodje sveta Southwarka Jasmine Ali je povedala, da umetnine ne bi smeli odstraniti, in dodala: "Želimo si je nazaj, da bi celotna skupnost lahko uživala v Banksyjevem odličnem delu."

"Seveda je Banksy izbral Peckham, ki je že zdaj na zemljevidu umetnosti in je žarišče ustvarjalnosti," je še povedala Alijeva.

Kot je znano, Banksy ne stoji za odstranitvijo znaka, to pa tudi ni prvi primer, ko je bilo umetnikovo delo odstranjeno kmalu po namestitvi. Foto: Reuters

Policija pričakuje odločitev lokalnih oblasti

Policija je sporočila, da je z incidentom na križišču cest Southampton Way in Commercial Way v Peckhamu seznanjena ter da pričakuje odločitev lokalnih oblasti o tem, ali želijo prijaviti kaznivo dejanje. Kot je še sporočila, so odstranjeni prometni znak zaradi varnosti v prometu tudi že nadomestili.

Neki moški, ki je bil priča odstranjevanju umetnine, je povedal, da je več ljudi z grozo opazovalo, kako se je je neznanec lotil z rokami. Kot je povedal, je na Instagramu videl objavljeno umetnino, sam pa se je v odmoru ravno odpravljal na kosilo. Ko je prišel do znaka, je bilo tam že nekaj ljudi, ki so občudovali in fotografirali umetnino.

A new Banksy artwork has been removed from a street in Peckham, south London, by an unknown man with bolt cutters less than half an hour after it was confirmed to be genuine.



Read more: https://t.co/njYyNjghBl pic.twitter.com/fOL1uy1h5a — Sky News (@SkyNews) December 22, 2023

Nato je prišel moški, ki je ob steber prislonil kolo, stopil nanj in skušal znak odtrgati. Ker mu ni uspelo, je odšel in se čez približno dve minuti vrnil s kleščami ter se ponovno lotil znaka. Pri tem ga je več ljudi le opazovalo in dogajanje tudi posnelo. Ko je moškemu uspelo sneti znak, je stekel čez cesto in pobegnil, je še povedala omenjena priča.

Kot je znano, Banksy ne stoji za odstranitvijo znaka, to pa tudi ni prvi primer, ko je bilo umetnikovo delo odstranjeno kmalu po namestitvi.

Letos na valentinovo se je na steni ene od hiš v Margatu v grofiji Kent na jugovzhodu Anglije pojavila 3,8 tone težka stenska poslikava z imenom Valentinova maskara, ki je bila le nekaj ur za tem, ko je Banksy na spletu delil fotografij poslikave, odstranjena.

