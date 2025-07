Razkrita je identiteta štirih žrtev v nesreči in eksploziji majhnega letala, ki je najprej letelo iz Aten v Pulj, nato v Southend, od tam pa naj bi letelo na Nizozemsko, a je ob vzletu eksplodiralo. Po poročanju medijev so življenje izgubili dva zdravstvena delavca in dva pilota.

Med umrlimi v nesreči so nemški zdravnik, 46-letni Matthias Eyl, dva nizozemska pilota in 31-letna medicinska sestra z nemškim potnim listom iz Čila Maria Fernanda Rojas.

Brat pokojnega zdravnika je za Bild povedal, kako pomembno je bilo reševanje življenj za njegovega brata. "Zdaj mora plačati s svojim življenjem. Bil je najboljši. Vsak dan je reševal življenja, samo prejšnji teden je rešil tri življenja," je dejal Marcus Eyl.

Kolegi pokojnega zdravnika so se od njega poslovili v čustvenem poslovilnem sporočilu na družbenih omrežjih. Zapisali so, da so "izgubili fantastično osebo, pravega prijatelja in uspešnega zdravnika".

The second person who sadly lost their life in the plane crash at Southend Airport has been named by friends as Dr Matthias Eyl, who regularly worked with the Red Cross. He leaves behind a son.



Dr Eyl, aged 46, was from Germany, where he worked as a paramedic and was also… pic.twitter.com/ZeOxWobrMh — Your Southend (@YourSouthend) July 15, 2025

Matthias je dolga leta delal tudi za nemški Rdeči križ, njegovi kolegi so zaradi njegove nenadne smrti šokirani in užaloščeni. "S svojo toplo, iskreno in duhovito naravo ni le nudil zdravstvene oskrbe, ampak je tudi oblikoval našo skupnost. Bil je človek, ki je poslušal, reševal težave in spodbujal. Točno takrat, ko je bilo to potrebno. Njegova predanost ni bila samoumevna," so zapisali.

Za medicinsko sestro Mario Fernando Rojas pa je bil to prvi delovni dan po dopustu, pred slabim letom pa se je 31-letnica poročila, še poroča Bild.

Preiskava nesreče je v teku

Letalo Beechcraft B200 Super King Air, ki ga upravlja nizozemsko podjetje Zeusch Aviation, specializirano za medicinske evakuacije ter prevoz bolnikov in organov, je v nedeljo pristalo v Pulju iz Aten v Grčiji in nato nadaljevalo pot proti Southendu. Domneva se, da je ekipa tam izkrcala bolnika in se nameravala vrniti v nizozemsko oporišče v Lelystadu.

Kmalu po vzletu se je letalo nagnilo na eno stran, strmoglavilo in eksplodiralo.

Britanski oddelek za preiskovanje letalskih nesreč (AAIB) je na letališču vzpostavil območje izključitve in začel iskati razbitine. Tiskovna predstavnica letališča je dejala, da je še prezgodaj za ugibanja o vzroku nesreče.