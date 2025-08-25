Grozljiva smrt v Italiji posledica izziva na družbenem omrežju?

Provinco Teramo v Italiji je pretresla skrivnostna smrt 27-letnega moškega, ki sta ga pred računalnikom s plinsko masko na obrazu našla njegova starša.

27-letnega sina sta v družinski hiši mrtvega našla starša v nedeljo pozno zvečer.

Na obrazu je imel plinsko masko, prek katere naj bi vdihaval hladilni plin.

Na kraj dogodka so prispeli reševalci in karabinjerji, vendar 27-letnika niso mogli več rešiti. Na truplu niso našli znakov nasilja ali poškodb, zato domnevajo, da bi smrt lahko bila posledica izziva na družbenem omrežju.

27-letnik je po do zdaj znanih informacijah umrl okoli 22. ure zvečer, je še poročal Corriere della sera. Karabinjerji so za razjasnitev vseh okoliščin zasegli mobilni telefon, računalnik in drugo IT-opremo, truplo mladeniča pa so prepeljali v mrtvašnico, kjer bodo opravili obdukcijo.