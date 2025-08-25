Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
11.06

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča gore

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 11.06

1 ura, 20 minut

V gorah se je smrtno ponesrečil 54-letni pohodnik

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Nesreča v gorah | Foto Gorska reševalna zveza Slovenije/Facebook

Foto: Gorska reševalna zveza Slovenije/Facebook

Na območju Škrlatice se je v nedeljo smrtno ponesrečil pohodnik, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so zapisali, gre za 54-letnega državljana Hrvaške, ki mu je med sestopom spodrsnilo, nakar je padel v globino.

V nedeljo ob 17. uri so bili gorenjski policisti obveščeni o gorski nesreči na območju Škrlatice v Julijskih Alpah.

Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je skupina hrvaških pohodnikov sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. Na nadmorski višini okoli 2.100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nakar je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl, so zapisali na PU Kranj. 

Pomoč so na kraju nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v akciji pa so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Rateče ter kranjskogorski policisti. Pohodnika so s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v dolino.

Ogled kraja je opravil policist gorske policijske enote, ki je bil del ekipe za reševanje v gorah GRZS.  Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.

Gorski reševalci
Novice Nemški turist se je z zanimivim darilom zahvalil gorskim reševalcem
Greben Košute, Kladivo
Novice Nova smrt v slovenskih gorah. Znano je, kdo je umrl.
nesreča nesreča gore
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.