Na območju Škrlatice se je v nedeljo smrtno ponesrečil pohodnik, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so zapisali, gre za 54-letnega državljana Hrvaške, ki mu je med sestopom spodrsnilo, nakar je padel v globino.

V nedeljo ob 17. uri so bili gorenjski policisti obveščeni o gorski nesreči na območju Škrlatice v Julijskih Alpah.

Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je skupina hrvaških pohodnikov sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. Na nadmorski višini okoli 2.100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nakar je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl, so zapisali na PU Kranj.

Pomoč so na kraju nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v akciji pa so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Rateče ter kranjskogorski policisti. Pohodnika so s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v dolino.

Ogled kraja je opravil policist gorske policijske enote, ki je bil del ekipe za reševanje v gorah GRZS. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.