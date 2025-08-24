Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
24. 8. 2025,
16.14

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
noad kolesarstvo nesreča nesreča smrt

Nedelja, 24. 8. 2025, 16.14

12 minut

Ivan Melendez (2008 – 2025)

Kolesarski svet pretresla nova tragedija, umrl 17-letni Španec

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Iván Meléndez Luque | Počivaj v miru, Iván Meléndez Luque. | Foto zajem zaslona

Počivaj v miru, Iván Meléndez Luque.

Foto: zajem zaslona

Kolesarski svet je pretresla nova tragedija, včeraj se je na mladinski dirki v Španiji Vuelta Junior a la Ribera del Duero smrtno ponesrečil 17-letni domač tekmovalec Iván Meléndez Luque. Dirka je bila odpovedana po prvi etapi.

Tudi leto 2025 kolesarstvu ne prizanaša, Ivan Melendez je že tretja mlada žrtev sezone, v kateri so ceste že vzele življenja dvema mladima italijanskima kolesarskima upoma, Sari Piffer ob koncu januarja in Samueleju Priviteri sredi julija.

Melendez se je usodno poškodoval včeraj v množičnem padcu prve etape mladinske dirke Ribera del Duero. Etapa je bila sprva nevtralizirana, saj so bila zasedena vsa reševalna vozila, kasneje, po potrditvi informacije, da je španski najstnik podlegel poškodbam, pa odpovedana.

Organizatorji dirke so tragedijo potrdili z uradno izjavo, izdano v soboto popoldne, v kateri so izrazili globoko sožalje družini, sotekmovalcem in prijateljem kolesarja. Sožalje je izrekla tudi Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

Današnja druga etapa Dirke po Španiji se je začela z minuto molka v spomin umrlemu kolesarju.

noad kolesarstvo nesreča nesreča smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.