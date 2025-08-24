Kolesarski svet je pretresla nova tragedija, včeraj se je na mladinski dirki v Španiji Vuelta Junior a la Ribera del Duero smrtno ponesrečil 17-letni domač tekmovalec Iván Meléndez Luque. Dirka je bila odpovedana po prvi etapi.

Tudi leto 2025 kolesarstvu ne prizanaša, Ivan Melendez je že tretja mlada žrtev sezone, v kateri so ceste že vzele življenja dvema mladima italijanskima kolesarskima upoma, Sari Piffer ob koncu januarja in Samueleju Priviteri sredi julija.

Muchas gracias a toda la comunidad ciclista por acompañarnos en el homenaje y recuerdo a Iván Meléndez, arropando a su familia y compañeros. Estamos con vosotros #DEP pic.twitter.com/xaV5N1SHUV — Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero (@VueltaRibera) August 24, 2025

Melendez se je usodno poškodoval včeraj v množičnem padcu prve etape mladinske dirke Ribera del Duero. Etapa je bila sprva nevtralizirana, saj so bila zasedena vsa reševalna vozila, kasneje, po potrditvi informacije, da je španski najstnik podlegel poškodbam, pa odpovedana.

The UCI deeply mourns the tragic passing of Spanish rider Iván Meléndez Luque (Tenerife-Cabberty U19 Team), who succumbed to injuries sustained today in a crash at the @VueltaRibera in Spain.



We extend our sincere condolences to his family, friends and the cycling community. https://t.co/VmbmUgSAFC — UCI (@UCI_cycling) August 23, 2025

Organizatorji dirke so tragedijo potrdili z uradno izjavo, izdano v soboto popoldne, v kateri so izrazili globoko sožalje družini, sotekmovalcem in prijateljem kolesarja. Sožalje je izrekla tudi Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

Un minuto de silencio por Iván Meléndez 🖤 Descansa en Paz



A minute of silence for Iván Meléndez 🖤 Rest in Peace pic.twitter.com/MauEAdhii9 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Današnja druga etapa Dirke po Španiji se je začela z minuto molka v spomin umrlemu kolesarju.