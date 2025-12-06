Sobota, 6. 12. 2025, 11.00
58 minut
Alpsko smučanje, Tremblant, prvi veleslalom (ž)
Avstrijka po drugo zmago, Bucik Jogan edina Slovenka
Veleslalomiste v nedeljo čaka tekma v Beaver Creeku v Koloradu, veleslalomistke pa se bodo ta konec tedna pomerile dvakrat. Tekmujejo v Tremblantu, 130 kilometrov severno od Montreala, torej v kanadskem Quebecu. Slovenske barve bo zastopala samo Ana Bucik Jogan, ki ima številko 22. Prva vožnja se začne ob 17.00, finale pa ob 20. uri.
Novogoričanka Ana Bucik Jogan ima s prvih dveh veleslalomov odstop in 24. mesto. Sobotni veleslalom v Tremblantu v kanadskem Quebecu je tretji v novi tekmovalni zimi za alpske smučarke. Očitno bo to letos ena bolj izenačenih in nepredvidljivih disciplin, saj je bilo na prvih dveh tekmah na zmagovalnem odru pet različnih smučark. V Söldnu so bile prve tri Julia Scheib, Paula Moltzan in Lara Gut-Behrani, v Copper Mountainu pa Alice Robinson, Scheib in Thea Louise Stjernesund.
Prvo vožnjo bo ob 17. uri odprla Sara Hector, vodilna v seštevku discipline, Scheib ima številko štiri. Avstrijka ima v svetovnem pokalu šele štiri uvrstitve na stopničke, zmaga v Söldnu je bila njena prva. Zmagovalka vseh treh slalomov v novi sezoni Mikaela Shiffrin ima štartno številko 16. Ana Bucik Jogan je edina Slovenka na štartu, nastopila bo kot 22. V štartni hišici je tokrat le 50 smučark. Manjkata tudi obe poškodovani Slovenki, Neja Dvornik in Andreja Slokar.
1. Sara Hector (Šve)
2. Paula Moltzan (ZDA)
3. Zrinka Ljutić (Hrv)
4. Julia Scheib (Avt)
5. Alice Robinson (NZ)
6. Lara Colturi (Alb)
7. Thea Louise Stjernesund (Nor)
8. Camille Rast (Švi)
9. Wendy Holdener (Švi)
10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)
11. Mina Fürst Holtmann (Nor)
12. Valeire Grenier (Kan)
13. Britt Richarson (Kan)
14. Lena Dürr (Nem)
15. Nina O'Brien (ZDA)
16. Mikaela Shiffrin (ZDA)
…
22. Ana Bucik Jogan (Slo)