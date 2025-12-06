Avstrijka po drugo zmago, Bucik Jogan edina Slovenka

Veleslalomiste v nedeljo čaka tekma v Beaver Creeku v Koloradu, veleslalomistke pa se bodo ta konec tedna pomerile dvakrat. Tekmujejo v Tremblantu, 130 kilometrov severno od Montreala, torej v kanadskem Quebecu. Slovenske barve bo zastopala samo Ana Bucik Jogan, ki ima številko 22. Prva vožnja se začne ob 17.00, finale pa ob 20. uri.

Novogoričanka Ana Bucik Jogan ima s prvih dveh veleslalomov odstop in 24. mesto. Foto: Reuters Sobotni veleslalom v Tremblantu v kanadskem Quebecu je tretji v novi tekmovalni zimi za alpske smučarke. Očitno bo to letos ena bolj izenačenih in nepredvidljivih disciplin, saj je bilo na prvih dveh tekmah na zmagovalnem odru pet različnih smučark. V Söldnu so bile prve tri Julia Scheib, Paula Moltzan in Lara Gut-Behrani, v Copper Mountainu pa Alice Robinson, Scheib in Thea Louise Stjernesund.

Prvo vožnjo bo ob 17. uri odprla Sara Hector, vodilna v seštevku discipline, Scheib ima številko štiri. Avstrijka ima v svetovnem pokalu šele štiri uvrstitve na stopničke, zmaga v Söldnu je bila njena prva. Zmagovalka vseh treh slalomov v novi sezoni Mikaela Shiffrin ima štartno številko 16. Ana Bucik Jogan je edina Slovenka na štartu, nastopila bo kot 22. V štartni hišici je tokrat le 50 smučark. Manjkata tudi obe poškodovani Slovenki, Neja Dvornik in Andreja Slokar.