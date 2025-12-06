Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
6. 12. 2025,
11.00

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Julia Scheib Sara Hector Ana Bucik Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin alpsko smučanje veleslalom

Sobota, 6. 12. 2025, 11.00

58 minut

Alpsko smučanje, Tremblant, prvi veleslalom (ž)

Avstrijka po drugo zmago, Bucik Jogan edina Slovenka

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Julia Scheib | Julia Scheib ima v svetovnem pokalu šele štiri uvrstitve na stopničke, zmaga v Söldnu je bila njena prva. | Foto Guliverimage

Julia Scheib ima v svetovnem pokalu šele štiri uvrstitve na stopničke, zmaga v Söldnu je bila njena prva.

Foto: Guliverimage

Veleslalomiste v nedeljo čaka tekma v Beaver Creeku v Koloradu, veleslalomistke pa se bodo ta konec tedna pomerile dvakrat. Tekmujejo v Tremblantu, 130 kilometrov severno od Montreala, torej v kanadskem Quebecu. Slovenske barve bo zastopala samo Ana Bucik Jogan, ki ima številko 22. Prva vožnja se začne ob 17.00, finale pa ob 20. uri.

Miha Hrobat Beaver Creek
Sportal "Interesi so močnejši od varnosti tekmovalcev"

Novogoričanka Ana Bucik Jogan ima s prvih dveh veleslalomov odstop in 24. mesto. | Foto: Reuters Novogoričanka Ana Bucik Jogan ima s prvih dveh veleslalomov odstop in 24. mesto. Foto: Reuters Sobotni veleslalom v Tremblantu v kanadskem Quebecu je tretji v novi tekmovalni zimi za alpske smučarke. Očitno bo to letos ena bolj izenačenih in nepredvidljivih disciplin, saj je bilo na prvih dveh tekmah na zmagovalnem odru pet različnih smučark. V Söldnu so bile prve tri Julia Scheib, Paula Moltzan in Lara Gut-Behrani, v Copper Mountainu pa Alice Robinson, Scheib in Thea Louise Stjernesund.

Prvo vožnjo bo ob 17. uri odprla Sara Hector, vodilna v seštevku discipline, Scheib ima številko štiri. Avstrijka ima v svetovnem pokalu šele štiri uvrstitve na stopničke, zmaga v Söldnu je bila njena prva. Zmagovalka vseh treh slalomov v novi sezoni Mikaela Shiffrin ima štartno številko 16. Ana Bucik Jogan je edina Slovenka na štartu, nastopila bo kot 22. V štartni hišici je tokrat le 50 smučark. Manjkata tudi obe poškodovani Slovenki, Neja Dvornik in Andreja Slokar.

Alpsko smučanje, Tremblant, prvi veleslalom (ž), štartna lista

1. Sara Hector (Šve)
2. Paula Moltzan (ZDA)
3. Zrinka Ljutić (Hrv)
4. Julia Scheib (Avt)
5. Alice Robinson (NZ)
6. Lara Colturi (Alb)
7. Thea Louise Stjernesund (Nor)
8. Camille Rast (Švi)
9. Wendy Holdener (Švi)
10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)
11. Mina Fürst Holtmann (Nor)
12. Valeire Grenier (Kan)
13. Britt Richarson (Kan)
14. Lena Dürr (Nem)
15. Nina O'Brien (ZDA)
16. Mikaela Shiffrin (ZDA)
… 
22. Ana Bucik Jogan (Slo)
Mikaela Shiffrin
Sportal Finale preobratov, samo Shiffrin suvereno do tretje zaporedne zmage
Alice Robinson
Sportal Novozelandka brez konkurence, Bucik Jogan v finalu nazadovala
Miha Hrobat
Sportal Neregularno tekmo končali po 31 smučarjih, Hrobat 24.
Julia Scheib Sara Hector Ana Bucik Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin alpsko smučanje veleslalom
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.