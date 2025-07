Eksplodiralo letalo, ki je iz Hrvaške letelo v London #video

Manjše, 12-metrsko letalo, ki je vzletelo v Pulju in bilo namenjeno v London, je kmalu po poskusu ponovnega vzleta eksplodiralo in zagorelo.

Šlo je za majhno letalo nizozemskega podjetja Zeusch Aviation. Letelo je iz Aten v Pulj in nato v Southend, od koder naj bi nadaljevalo pot do domače baze v Lelystadu na Nizozemskem. Vendar se to ni zgodilo, kmalu po vzletu se je na letališču London Southend vnelo in zagorelo.

40-letni John Johnson iz Billericaya v Essexu je bil na letališču z ženo in otroki, kjer so opazovali zračni promet. Tako je po naključju postal očividec nesreče.

"Letalo se je obrnilo proti vzletno-pristajalni stezi, zagnalo motorje in v treh ali štirih sekundah vzletelo. Takoj po vzletu se je začelo močno nagibati v levo. Ženi sem rekel, da to ni normalno. Nekaj sekund kasneje se je letalo skoraj prevrnilo in padlo. Nato je izbruhnil ogromen ogenj," je Johnson opisal nesrečni dogodek za BBC.

Podatkov o morebitnih žrtvah ali poškodovanih za zdaj še ni.