Eksplodiralo med popravljanjem motorja, zagorela tudi hiša

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so na kraj požara napotili policiste, ki so okolico zavarovali. Novomeški poklicni gasilci in gasilci okoliških društev so ogenj lokalizirali in pogasili. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja požara in izključili tujo krivdo.

V požaru se je lastnik opekel po rokah, zato mu je zdravstveno osebje nudilo prvo pomoč. Zaradi požara je nastala večja premoženjska škoda, ki po nestrokovni oceni znaša 150 tisoč evrov, so še sporočili.