V Šiški znova odjeknili streli

V torek pozno zvečer so v ljubljanski Šiški znova odjeknili streli. Kot so za STA povedali očividci, so okoli 23. ure slišali več strelov. Dogodek so potrdili tudi na ljubljanski policijski upravi, a zapisali, da ob njihovem prihodu na kraju dogodka ni bilo nikogar.

Kot so zapisali, so na kraju našli in zavarovali več tulcev, tam pa ni bilo nobene osebe. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil poškodovan nihče. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o sumu storitve kaznivega dejanja in bodo o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.

Očividci so za STA povedali, da so s kraja dogodka videli bežati vsaj eno osebo in avtomobil. Za kakšen avtomobil je šlo in koliko oseb je bilo v njem, ni znano.