Avtor:
K. M.

Sreda,
13. 8. 2025,
9.42

Osveženo pred

7 minut

Kropa prometna nesreča policija

Tragična prometna nesreča v Kropi: pod vplivom alkohola zbil 17-letnika

Policija, Slovenija, policijski avto | Voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. | Foto Shutterstock

Voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Foto: Shutterstock

Na območju Krope je v torek zvečer v hudi prometni nesreči umrl 17-letni fant, so sporočili s PU Celje.

Kot so sporočili policisti, je voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Gornjega Gradu proti Bočni, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v 17-letnega fanta, ki je skupaj s prijateljema hodil ob vozišču.

Po do zdaj zbranih podatkih so fantje drug za drugim hodili ob desnem robu vozišča, v smeri vožnje voznika. Voznik in druga dva fanta so takoj začeli oživljati poškodovanega, z defibrilatorjem sta ga do prihoda reševalcev oživljala tudi policista, vendar so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl.

Vozil pod vplivom alkohola 

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Odredili so mu še strokovni pregled. Voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

To je sicer že dvajseta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje v letošnjem letu.

Kropa prometna nesreča policija
