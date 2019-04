Na Madeiri umrlo 29 nemških turistov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtobus, poln nemških turistov, je v bližini kraja Caniço na Madeiri zapeljal s ceste. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 29 ljudi, vsaj 27 je ranjenih. Ranjene so prepeljali v bolnišnico v glavno mesto Funchal.

Foto: Reuters Na avtobusu je bilo sicer 55 potnikov, večina pa jih je bila starih med 40 in 50 let.

Nesreča se je zgodila okoli 18.30 po lokalnem času, ko je voznik na strmi cesti izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil poleg hiše. Po prvih informacijah naj bi avtobusu odpovedale zavore.

"Nimam besed, s katerimi bi opisal to, kar se je zgodilo. Ne morem si predstavljati trpljenja teh ljudi," je po nesreči povedal Filipe Sousa, župan mesta Caniço. Kot je dodal, so bili vsi potniki na avtobusu Nemci, med žrtvami pa je 11 moških in 18 žensk, poroča BBC.

Foto: Reuters