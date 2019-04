V nesreči avtobusa na Madeiri najmanj 28 mrtvih #video

Avtobus, poln nemških turistov, je v bližini kraja Caniço na Madeiri zapeljal s ceste. Umrlo je najmanj 28 ljudi, vsaj 22 je ranjenih. Ranjene so prepeljali v bolnišnico v glavno mesto Funchal.

Na avtobusu naj bi bilo sicer okoli 50 potnikov, nesreča pa se je zgodila okoli 18.30 po lokalnem času, ko je voznik avtobusa izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste.

"Nimam besed, s katerimi bi opisal to, kar se je zgodilo. Ne morem si predstavljati trpljenja teh ljudi," je po nesreči povedal Filipe Sousa, župan mesta Caniço.

