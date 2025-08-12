Hrvaški prvak si rešuje kožo po sramoti, na pomoč priskočil Slovenec

Danes bosta o napredovanju v play-off kvalifikacij za ligo Europa odločala prvaka Irske in Hrvaške. Shelbourne bo v Dublinu branil prednost (2:1), ki si jo je po preobratu presenetljivo zagotovil na Reki. Takrat je v ekipi Rijeke zaradi zdravstvenih težav manjkal slovenski reprezentant Dejan Petrovič, danes, ko želijo Rečani popraviti vtis in vrniti Ircem z obrestmi, pa bo lahko stopil na igrišče. V četrtek bodo izmed slovenskih legionarjev na delu Petar Stojanović (Legia), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) in Žiga Lipušček (RFS).

Velika večina povratnih srečanj tretjega kroga kvalifikacij za ligo Europa bo odigranih v četrtek, danes pa je na sporedu le ena. V Dublinu bo irski prvak Shelbourne skušal ubraniti prednost s prve tekme na Rujevici (2:1) in napredovati v play-off kvalifikacij za evropsko ligo, s tem pa bi si irski prvak tudi že zagotovil dolgo evropsko jesen, saj bi v najslabšem primeru zaigral v glavnem delu konferenčne lige. Poraženca srečanja čaka popravni izpit v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Slovenski reprezentant Dejan Petrovič si bo prizadeval, da bi z Rečani prvič zaigral v glavnem delu evropskega tekmovanja. Lani mu je to preprečila ljubljanska Olimpija, v tej sezoni pa je v kvalifikacijah za ligo prvakov po dramatični povratni tekmi v Bolgariji izpadel proti Ludogorcu.

Adam Gnezda Čerin bo z grškim velikanom na delu v četrtek, ko ga čaka nov zahteven obračun s slovenskim znancem Šahtarjem. Foto: Guliverimage

Prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij evropske lige bodo 21., povratne pa 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poraženci pa v ligaški del konferenčne lige.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma (Ita), Porto (Por), Lille (Fra), Dinamo Zagreb (Hrv), Betis Sevilla (Špa), Aston Villa (Ang), Lyon (Fra), Freiburg (Nem), Nottingham Forest (Ang), Bologna (Ita), Celta Vigo (Špa), Stuttgart (Nem) in Go Ahead Eagles (Niz).

Liga Europa, kvalifikacije (3. krog, povratne tekme):

Torek, 12. avgust:

Četrtek, 14. avgust: