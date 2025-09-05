Zlovešče svarilo iz ZDA: Tako nevarno ni bilo že od druge svetovne vojne

Svet je med drugim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa vstopil v obdobje nevarnosti, ki v marsičem spominja na obdobje pred drugo svetovno vojno, je v intervjuju za ameriški časopis Lexington Herald-Leader posvaril Mitch McConnell, dolgoletni senator ZDA in nekdanji prvi mož ameriške republikanske stranke.

McConnell, ki se je v začetku tega leta po kar 18 letih umaknil s položaja vodje republikancev v senatu ZDA, je svarilo, da današnje geopolitične razmere v določenih vidikih nevarno spominjajo na obdobje 30. let prejšnjega stoletja, ki je vodilo do druge svetovne vojne, izrekel med kritiziranjem obsedenosti Trumpove administracije s carinami in izolacionizmom, ki ga po mnenju mnogih predstavlja Trumpov pogosto izrečeni slogan "Amerika prva".

"Ali vam te besede zvenijo znane?"

"V veliko vidikih se dogajajo podobne stvari kot v 30. letih prejšnjega stoletja. Takratni predsednik ZDA Herbert Hoover je podpisal zakon, znan kot Smoot-Hawleyjev carinski zakon, za katerega mnogi zgodovinarji in ekonomisti verjamejo, da je obdobje hude recesije oz. depresije v ZDA ponesel na svetovno raven. Takratnih oblastnikov ni zanimalo, kaj se je takrat dogajalo v Evropi, rekli so: Amerika prva. Ali vam to zveni znano?" je za Lexington Herald-Leader dejal 83-letni republikanski senator.

Zdaj se po njegovih besedah dogaja nekaj podobnega. "Severna Koreja, Kitajska, Rusija, Iran. To so zelo različne države, a imajo skupno točko – vse nas sovražijo," je opozoril McConnell in v isti sapi poudaril, da Združene države Amerike na vzpon avtokracije po svetu niso tako pripravljene, kot bi morale biti.

Voditelji treh držav, na katere opozarja Mitch McConnell – Vladimir Putin, Ši Džinping in Kim Džong Un –, med srečanjem v Pekingu, ki je potekalo ta teden. Foto: Reuters

V tem kontekstu je kritiziral tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je po njegovem mnenju vsaj za zdaj zavozil učinkovito reševanje vojne v Ukrajini, za katero je obljubljal, da jo bo končal prvi dan po zaprisegi kot predsednik.

"Kar se tiče Ukrajine, se moramo ob koncu vojne na vsak način izogniti naslovu v medijih, ki bo zvenel tako: Rusija zmaga, Amerika izgubi. To bi imelo gromozanske mednarodne implikacije," je še posvaril.

Kaj pa njegova lastna odgovornost, da so stvari v ZDA takšne, kot so?

Kot so po objavi intervjuja z McConnellom, ki je ameriški senator že od leta 1985, na družbenih omrežjih izpostavili mnogi bralci in kritiki tako McConnella kot Trumpa in republikanske stranke, je prav Mitch McConnell tisti, ki je morda celo najodgovornejši za trenutno stanje politike v ZDA.

Mitch McConnell je nekdaj veljal za velikega zaveznika Donalda Trumpa, v zadnjih letih pa sta se večkrat vzajemno kritizirala. Foto: Reuters

McConnell kot dolgoletni vodja republikanske večine v senatu namreč velja za človeka, ki je Donaldu Trumpu omogočil, da med svojim drugim predsedniškim mandatom odločitve sprejema brez omejitev oz. razpolaga z do zdaj še nesluteno izvršilno močjo.

McConnell je pred leti takratnemu predsedniku ZDA Baracku Obami med drugim onemogočil izbor novega vrhovnega sodnika, Donaldu Trumpu pa je v zadnjem tednu njegovega prvega mandata omogočil, da je imenoval še enega. Vrhovno sodišče ZDA je tako dobilo zelo konservativno večino (šest proti tri), ki po mnenju mnogih kritikov Donaldu Trumpu izkazuje izredno zvestobo. Lani je vrhovno sodišče ZDA celo odločilo, da ima Trump kot predsednik ZDA popolno imuniteto za vsa uradna dejanja.