Sebastiena Ogierja in Kalleja Rovanpero (oba Toyota) pred zadnjima dnevoma relija za svetovno prvenstvo Srednje Evropa, ki poteka v okolici nemškega Passaua, loči vsega šest desetink sekunde. Do konca dirke je še 10 hitrostnih preizkušenj.

Od petkovih šestih hitrostnih preizkušenj je tri dobil Kalle Rovanperä, po enkrat pa so bili najboljši Sebastien Ogier, Thierry Neuville (Hyundai) in Elfyn Evans (Toyota Yaris). Osemkratni svetovni prvak Ogier je imel največ 4,4 sekunde naskoka pred Rovanpero, a je slednji ob koncu dneva izničil večino tega majhnega zaostanka. Petindvajsetletni Finec lovi tretjo zmago v sezoni, 16 let starejši Francoz pa šesto.

Thierry Neuville Foto: Guliverimage V soboto ju z ostalimi tekmeci za zmago čaka šest hitrostnih preizkušenj, v nedeljo še štiri, vsaka sekunda pa bo onstran meja treh držav (Nemčija, Avstrija, Češka) zelo pomembna. Tesno je tudi za obema vodilnima. Evans zaostaja 29,5 sekunde, vključno s petimi sekundami kazni zaradi stika z balo v eni od šikan. Njegova ekipa se je sicer pritožila na kazen, a odločitve vodstva tekmovanja še ni.

Blizu Evansu sta na četrtem in petem mestu tudi Ott Tänak (Hyundai), ki zaostaja 32,8 sekunde, in Takamoto Katsuta (Toyota) z zaostankom 35,7 sekunde.

V skupnem seštevku sezone ima Ogier po 11 dirkah 224 točk oziroma dve več od Evansa in 21 od Rovanpere. Do konca sezone bosta po srednjeevropski preizkušnji še relija po Japonski in Savdski Arabiji.