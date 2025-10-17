Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 17. 10. 2025, 19.20

Reli za SP Srednja Evropa, petek

Ogier samo še šest desetink pred Rovanpero

Kalle Rovanperä Toyota | Kalle Rovanperä za vodilnim Sebastienom ogierjem zaostaja samo šest desetinki. | Foto Guliverimage

Kalle Rovanperä za vodilnim Sebastienom ogierjem zaostaja samo šest desetinki.

Foto: Guliverimage

Sebastiena Ogierja in Kalleja Rovanpero (oba Toyota) pred zadnjima dnevoma relija za svetovno prvenstvo Srednje Evropa, ki poteka v okolici nemškega Passaua, loči vsega šest desetink sekunde. Do konca dirke je še 10 hitrostnih preizkušenj.

Sebastien Ogier Toyota
Sportal S trobojem Toyotinih dirkačev se je začel tudi 12. reli sezone

Od petkovih šestih hitrostnih preizkušenj je tri dobil Kalle Rovanperä, po enkrat pa so bili najboljši Sebastien Ogier, Thierry Neuville (Hyundai) in Elfyn Evans (Toyota Yaris). Osemkratni svetovni prvak Ogier je imel največ 4,4 sekunde naskoka pred Rovanpero, a je slednji ob koncu dneva izničil večino tega majhnega zaostanka. Petindvajsetletni Finec lovi tretjo zmago v sezoni, 16 let starejši Francoz pa šesto.

Thierry Neuville | Foto: Guliverimage Thierry Neuville Foto: Guliverimage V soboto ju z ostalimi tekmeci za zmago čaka šest hitrostnih preizkušenj, v nedeljo še štiri, vsaka sekunda pa bo onstran meja treh držav (Nemčija, Avstrija, Češka) zelo pomembna. Tesno je tudi za obema vodilnima. Evans zaostaja 29,5 sekunde, vključno s petimi sekundami kazni zaradi stika z balo v eni od šikan. Njegova ekipa se je sicer pritožila na kazen, a odločitve vodstva tekmovanja še ni.

Blizu Evansu sta na četrtem in petem mestu tudi Ott Tänak (Hyundai), ki zaostaja 32,8 sekunde, in Takamoto Katsuta (Toyota) z zaostankom 35,7 sekunde.

V skupnem seštevku sezone ima Ogier po 11 dirkah 224 točk oziroma dve več od Evansa in 21 od Rovanpere. Do konca sezone bosta po srednjeevropski preizkušnji še relija po Japonski in Savdski Arabiji.

Kalle Rovanperä
Sportal Kalle Rovanperä bo reli zamenjal za tekme na dirkališču
