Avtor:
Gregor Pavšič

Akio Toyoda toyota yaris GR Toyota

Toyota GR yaris Morizo RR

Nov vozniški dragulj z Japonske, v Evropo jih pripelje le sto #foto

Avtor:
Gregor Pavšič

Toyota bo izdelala 200 primerkov priljubljenega športnika yarisa GR s predelavami po navdihu Akia Toyode.

Toyota je na avtomobilski razstavi v Tokiu pokazala še eno posebno različico yarisa GR. Prvi dve so izdelali po napotkih vrhunskih reli voznikov Sebastiena Ogierja in Kalleja Rovanpera, tokrat pa se je pod posebno različico yarisa GR podpisal kar Akio Toyoda.

Njegova različica GR yarisa ima zadnji spojler iz ogljikovih vlaken, podvozje pa je prilagojeno tipu cest, ki jih najdemo na stezi Nordschleife v Nemčiji. Toyoda oziroma Morizo, kakršen je njegov dirkaški vzdevek, je poskrbel še za novo nastavitev razporeditve moči štirikolesnega pogona (razmerje 50:50), avtomobil ima tudi posebne zavorne čeljusti, v notranjosti pa izstopa predvsem manjši volanski obroč. Zanj so navdih dobili kar pri dirkalnikih, saj so nanj namestili tudi nekaj pomembnih stikal – podobno kot v dirkaškem GR yarisu rally2.

Toyota bo izdelala le 200 primerkov tega avtomobila, od tega jih bo sto namenjenih za Evropo.

Toyota yaris GR yaris Morio | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota yaris GR yaris Morio | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota yaris GR yaris Morio | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota yaris GR yaris Morio | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota yaris GR yaris Morio | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota yaris GR yaris Morio | Foto: Toyota Foto: Toyota

