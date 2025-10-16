Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
12.15

Četrtek, 16. 10. 2025, 12.15

Nekdanji varnostnik veleposlaništva ZDA na Norveškem obsojen zaradi vohunjenja za Rusijo

A. P. K., STA

Vohun, vohunjenje, špeganje | Med sojenjem je priznal dejanje, pri čemer je zatrdil, da je ravnal v znak protesta proti stališču ZDA do vojne v Gazi. Obenem je zanikal obtožbe o hudem vohunjenju, za katero je bil obsojen. Trdil je, da informacije, ki jih je posredoval, niso bile tajne. | Foto Shutterstock

Med sojenjem je priznal dejanje, pri čemer je zatrdil, da je ravnal v znak protesta proti stališču ZDA do vojne v Gazi. Obenem je zanikal obtožbe o hudem vohunjenju, za katero je bil obsojen. Trdil je, da informacije, ki jih je posredoval, niso bile tajne.

Foto: Shutterstock

Sodišče na Norveškem je nekdanjega varnostnika ameriškega veleposlaništva v Oslu obsodilo na tri leta in sedem mesecev zapora zaradi vohunjenja za Rusijo in Iran, je razvidno iz danes objavljene sodbe. Norvežan je bil obsojen zaradi posredovanja informacij o dejavnostih na ameriškem veleposlaništvu v zameno za plačilo.

Okrožno sodišče v Oslu je razsodilo, da so bile posredovane informacije "take narave, da bi se lahko uporabile za neposredne akcije in fizične napade na zadevne posameznike". Obtoženi je razumel, da bi razkritje teh informacij lahko škodovalo varnostnim interesom ZDA, je še zapisalo sodišče v razsodbi, ki jo je izdalo že v sredo zvečer.

Posredoval načrte in informacije v zameno za plačilo

28-letnega moškega so obsodili zaradi posredovanja načrtov in informacij o dejavnostih na ameriškem veleposlaništvu med marcem in novembrom 2024 v zameno deset tisoč evrov od ruske obveščevalne službe in 0,17 bitcoina od iranske obveščevalne službe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obsojeni med sojenjem trdil, da informacije niso bile tajne narave

Med sojenjem je priznal dejanje, pri čemer je zatrdil, da je ravnal v znak protesta proti stališču ZDA do vojne v Gazi. Obenem je zanikal obtožbe o hudem vohunjenju, za katero je bil obsojen. Trdil je, da informacije, ki jih je posredoval, niso bile tajne.

Na Norveškem, v Srbiji ali Turčiji je po poročanju AFP ruskim oziroma iranskim oblastem med drugim posredoval imena, naslove, telefonske številke in registrske tablice diplomatov in zaposlenih na veleposlaništvih ter njihovih zakoncev in otrok.

Norveške obveščevalne službe so Rusijo, s katero si država deli mejo na Arktiki, pa tudi Iran in Kitajsko že večkrat označile kot glavne države, ki izvajajo obveščevalne operacije na Norveškem.

