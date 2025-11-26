Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Snežič izgubil še tri zasebne tožbe proti portalu Necenzurirano

Rok Snežič | Skupaj je do zdaj Rok Snežič zoper novinarje vložil 53 tožb, od tega 51 kazenskih in dve odškodninski. | Foto STA

Skupaj je do zdaj Rok Snežič zoper novinarje vložil 53 tožb, od tega 51 kazenskih in dve odškodninski.

Foto: STA

Ljubljansko okrožno sodišče je danes novinarje portala Necenzurirano oprostilo očitkov kaznivih dejanj razžalitve, žaljive obdolžitve in obrekovanja v treh zasebnih tožbah, ki jih je zoper njih vložil davčni svetovalec Rok Snežič.

Rok Snežič je proti novinarjema portala Necenzurirano Primožu Cirmanu in Tomažu Modicu ter nekdanji novinarki portala Vesni Vuković vložil več zasebnih kazenskih tožb, v katerih jim očita kazniva dejanja razžalitve in žaljivih obdolžitev. Skupaj je do zdaj vložil 53 tožb, od tega 51 kazenskih in dve odškodninski.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so združili tri zasebne tožbe, ki jih je zoper Cirmana, Modica in Vuković vložil Snežič. Povod zanje je bilo poročanje portala o Snežiču in njegovi nekdanji ženi, povezavah z Dijano Đuđić in Snežičevih svetovalnih poslih v BiH. V člankih je Snežiča zmotilo več navedb, med drugim, da uradno nima nobenega premoženja, medtem ko njegova žena sredi Maribora gradi luksuzno vilo.

S tožbami pritiskal na novinarje

To je že tretje sojenje, v katerem je ljubljansko sodišče združilo več Snežičevih tožb in za novinarje izreklo oprostilne sodbe. "Navedeno kaže, da so bile vse tožbe neutemeljene in vložene izključno zato, da bi se pritiskalo na novinarje Necenzurirano," je danes za STA poudaril odvetnik Vesne Vuković Jernej Radež.

Konec avgusta je okrožno sodišče v Trbovljah novinarje oprostilo očitkov kaznivih dejanj razžalitve in žaljivih obdolžitev v 14 zasebnih tožbah, ki jih je zoper njih vložil Snežič.

