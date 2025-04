Rok Snežič je proti novinarjema portala Necenzurirano Primožu Cirmanu in Tomažu Modicu ter nekdanji novinarki portala Vesni Vukovič vložil več zasebnih kazenskih tožb, v katerih jim očita kazniva dejanja razžalitve in žaljivih obdolžitev. Povod zanje so članki portala Necenzurirano o Snežičevih poslih v Sloveniji in tujini, povezavah z Dijano Đuđić in vlogi pri posojilu, ki ga je najela SDS.

Med drugim so Snežiča zmotile navedbe v članku "Kdo so stranke doktorja davčnih utaj", objavljenem na portalu Necenzurirano 26. maja 2020. V članku so novinarji lažno zapisali, da so slovenski državljani v Banja Luki ustanovili več kot dvesto slamnatih podjetij, ključno vlogo pri njihovem odprtju pa je imel Snežič, je danes poudaril odvetnik Goran Janžekovič, ki Snežiča zastopa v tožbah.

"V tej zadevi gre za tipičen primer SLAPP-tožb, na katere naš pravni red še nima odgovora. Namen ni zaščita osebnega dostojanstva, temveč ustrahovati novinarje, ki pišejo o zadevah, ki imajo širši javni interes," pa je danes poudaril odvetnik Emil Zakonjšek, ki zastopa Cirmana.

Spomnil je, da mora Slovenija v svoj pravni red prenesti t. i. direktivo anti-SLAPP, namenjeno zlasti zaščiti novinarjev, medijskih organizacij, aktivistov in drugih pred t. i. SLAPP-tožbami. V tej zadevi je sicer vloženih 20 tožb. Od teh jih je osem pravnomočno že končanih, odprtih pa je še 12 tožb, ki so združene v pet postopkov, je navedel.

Cirman: Poročanje o Snežiču je v javnem interesu

Novinarji portala krivde za očitana dejanja ne priznavajo, vse očitke Snežiča pa zavračajo. Vse navedbe v članku, objavljenem 26. maja 2020, so resnične, je danes poudaril Cirman. Spomnil je, da so v članku povzeli razkritja banjaluškega portala Capital.ba, za katerega je Snežič sam potrdil navedbe, ki jih zdaj očita novinarjem Necenzurirano.

Poročanje o Snežiču je po Cirmanovi oceni tudi v javnem interesu, saj se je Snežič sam predstavljal kot prijatelj Janeza Janše in kot davčni svetovalec, je pa tudi tesno povezan z Dijano Đuđić, ki je SDS odobrila 450 tisoč evrov posojila. Prav tako so o povezavah med Snežičem in Đuđić pisali drugi slovenski mediji in bosanski novinar Avdo Avdič, je med drugim izpostavil.

Snežič: Namerno se norčujejo iz mene

Snežič, ki je v tej zadevi oškodovanec, je danes odločno zanikal, da bi slovenskim podjetjem pomagal ustanavljati slamnata podjetja v BiH. Strankam svetujem o davkih v Sloveniji in v BiH, ne ukvarjam pa se z ustanavljanjem ali prenosi podjetij, saj bi za to potreboval pravosodni izpit v BiH, je navedel. Poudaril je tudi, da je imel zaradi objav na Necenzurirano težave v poslovnem življenju, saj so nekatere stranke verjele navedbam v članku in prekinile sodelovanje z njim.

Zmotilo ga je tudi, da so ga novinarji v članku imenovali doktor davčnih utaj, "torej se namerno norčujejo iz mene", je poudaril. Ponovil je, da v BiH zoper njega ne teče noben kazenski postopek, prav tako zoper njega nikoli ni bila vložena obtožnica ali kazenska ovadba.

Naslednja obravnava bo 23. aprila. Obramba je poudarila, da iz previdnosti vztraja pri zaslišanju bosanskega preiskovalnega novinarja Avda Avdića, Janžekovič pa pri zaslišanju dveh podjetnikov, ki so jih novinarji izpostavili v obravnavanem članku.