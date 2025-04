Sence dvoma nad posli guvernerskega kandidata Nataše Pirc Musar

Po poročanju portala Necenzurirano nekdanji premier in donedavni kandidat predsednice republike za guvernerja Banke Slovenija Anton Rop stoji za podjetjem ESOenergija, ki mu je Mestna občina Slovenj Gradec zaupala trimilijonski posel za energetsko sanacijo objektov. Rop je prek odvetnika zanikal, da bi bil skriti lastnik podjetja, s podjetjem pa da je sodeloval zgolj kot svetovalec.

Uradna lastnika podjetja EOSenergija, ki je kot zasebni partner sodelovalo pri tri milijone evrov vredni energetski sanaciji javnih objektov v Mestni občini Slovenj Gradec, sta Dejan Baš in Matic Kimovec. Nekdanji direktor podjetja Alojz Unetič je za Necenzurirano izjavil, da je v ozadju podjetja nekdanji premier in donedavni kandidat predsednice republike za guvernerja Banke Slovenije Anton Rop. Ta je, tako Unetič, prek Kimovca, ki je po podatkih portala Necenzurirano njegov svak, deloval kot skriti lastnik podjetja in imel pri projektu energetske sanacije objektov pomembno vlogo.

Unetič je za omenjeni medij povedal, da je bil sam s položaja direktorja razrešen, ker ni izpolnil Ropovih zahtev, da na račun podjetja Matica Kimovca nakaže dvajset tisoč evrov za storitve, ki jih ta nikoli ni opravil. Unetič je še razkril, da se je Rop hvalil, kako lahko vpliva na občino in župana Slovenj Gradca Tilna Kluglerja.

S posojili pomagala podjetja Ropovih sorodnikov

Ker je šlo pri projektu energetske prenove stavb za javno-zasebno partnerstvo, je del denarja zagotovila občina, pridobili so 1,5 milijona nepovratnih sredstev EU, preostali del pa je moralo zagotoviti podjetje ESOenergija samo.

Necenzurirano poroča, da so si velik del začetnega kapitala izposodili pri podjetju Dejasi, katerega lastnik je sin Antona Ropa Jan Rop. V prostorih podjetja Dejasi sicer delujejo tudi vsa podjetja Antona Ropa.

Pri dajanju posojila je bilo udeleženo tudi podjetje Hobars, sicer uradni lastnik podjetja ESOenergija. Eden od njegovih lastnikov Matic Kimovec je posojilo takoj pretvoril v kapital podjetja ESOenergija. Del sredstev za izvedbo projekta v Slovenj Gradcu so torej zagotovili Ropovi najožji sorodniki.

Ropa smo zaprosili za pojasnila. Kot je sporočil prek svojega odvetnika, ne drži, da je dejanski lastnik družbe EOSenergija, in pojasnjuje, da je z družbo sodeloval le kot svetovalec na področju podjetniškega in poslovnega svetovanja. Rop se je angažiral pri izdelavi poslovnega načrta, ki je imel za cilj pridobiti ustrezna sredstva pri bankah za financiranje energetske sanacije, v obrazložitvi zapiše odvetništvo Novak.

Ropa smo nato zaprosili za dodatna pojasnila. Zanimalo nas je, ali drži, da je solastnik podjetja ESOenergija prek podjetja Hobars njegov svak Matic Kimovec in ali to po njegovem mnenju ne predstavlja pomembne povezave s tem podjetjem, ki je dobilo posel na občinskem razpisu. Na to nam ni odgovoril.

Prav tako se Rop ni opredelil do informacije, da je posojilo za izvedbo projekta podjetju ESOenergija dala družba Dejasi, ki je v lasti njegovega sina Jana Ropa. Zanimalo nas je, kako naj si na podlagi teh dejstev, tudi tega, da vsa njegova podjetja delujejo v prostorih v lasti družbe Dejasi, razlagamo trditev, da deluje le kot svetovalec podjetja ESOenergija. Vprašanja smo nanj naslovili v petek, a do danes odgovora še nismo prejeli.