Spoštovali se bodo

Na zadnjem kosilu, ki ga je Nataša Pirc Musar imela z vodji poslanskih skupin in neodvisnimi poslanci, so se po njenih besedah dogovorili, da bo potek iskanja novega guvernerja pokazal spoštovanje poslancev do položaja predsednice in spoštovanje predsednice do poslancev.

Zadnjo besedo ima parlament

"Na koncu je zadnja odločitev vendarle na strani parlamenta. Mislim, da se bomo tega takoj po novem letu hitro lotili in bo dokaj kmalu znano, ali bom pri tem uspešna," je ob robu dneva odprtih vrat predsedniške palače poudarila Pirc Musar.

Državni zbor konec novembra ni potrdil prvotnega predloga predsednice, da bi na mesto prvega moža centralne banke imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa. Predsednica je nato napovedala, da razpisa ne bo ponovila, pač pa bo poiskala povsem novega kandidata, pri čemer bo glavni kriterij izbire po navedbah urada še naprej strokovnost.

Glede naslednjega varuha človekovih pravic pa je Pirc Musar povedala, da so zaključili razgovore z vsemi 14 kandidati. Naredili so izbor, v DZ pa bodo imena poslali po novem letu.

Ona bo naredila ožji izbor, potem se bodo pogovarjali

"S poslanskimi skupinami sem se dogovorila, da bom od 14 izbrala tri ali štiri in o teh štirih se bomo potem pogovarjali. Vodje poslanskih skupin so mi zatrdili, da bodo ta moj ožji izbor spoštovali, jaz pa potem seveda njihovega," je pojasnila Pirc Musar. Zdajšnjemu varuhu Petru Svetini se namreč mandat izteče februarja.

Kaj pa bojkot vlade in SDS?

Komentirala je tudi odsotnost predstavnikov vlade in poslancev SDS med njenim nedavnim nagovorom DZ. "Če mi drug drugega ne bomo spoštovali, potem bomo težko pričakovali, da nas bodo spoštovali ljudje," je dejala in dodala, da gre za osnovni bonton.

"Tega si želim v letu 2025. Tudi če se ne strinjamo med seboj, dajmo se prosim spoštovati, si povedati, ampak potem za Slovenijo delati naprej," je še povedala.