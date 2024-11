DZ je na tajnem glasovanju zavrnil predlog predsednice države Nataše Pirc Musar za imenovanje Antona Ropa na mesto guvernerja Banke Slovenije.

Ropu je podporo namenilo 24 poslancev, za imenovanje na to mesto bi potreboval najmanj 46 glasov. Pirc Musar bo morala sedaj poziv za guvernerja Banke Slovenije ponoviti. Sedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu se bo šestletni mandat iztekel 8. januarja 2025. Tako bo najverjetneje njegove naloge takrat prevzel njegov namestnik in viceguverner Primož Dolenc.

Kako poraz komentira predsednica?

Kot so sporočili iz urada predsednice, Pirc Musar odločitev poslancev spoštuje. "Pri tem pa obžaluje, da kriterij najvišje izkazane strokovnosti ni odločilen pri imenovanjih najodgovornejših funkcionarjev v državi. Pa bi bilo dobro, da bi bil. Če ni, se tako lahko spodbuja negativno selekcijo in odvrača najkompetentnejše kandidatke in kandidate," so zapisali v uradu predsednice.

Ni mu žal, da se je izpostavil

Ropa glede na napovedi koalicije ni presenetilo, da ga DZ na tajnem glasovanju ni imenoval na položaj, odločitev poslancev pa obžaluje. "Današnji izid glasovanja v DZ obžalujem, kar pa nikakor ne velja za mojo odločitev, da se izpostavim in kandidiram. Nasprotno. Banka Slovenije je bila in je še vedno izjemno pomembna ustanova slovenske države, ki lahko in mora služiti interesom slovenske države, prispevati k njeni vzdržni in trajni razvojni naravnanosti, krepitvi varnega ekonomskega okolja za vse državljanke in državljane – tudi pred ekscesi kratkoročnega pohlepa komercialnih finančnih ustanov ali interesi vplivnih posameznikov in skupin," je zapisal nekdanji premier in finančni minister.

Rop verjame, da se bo zavest o pomenu kompetentnosti ter neodvisnosti v nadaljnjem postopku imenovanja novega guvernerja Banke Slovenije le še okrepila in bo na koncu prevladala skupna odgovornost v dobro Slovenije in njenih državljank in državljanov.

Med drugim se je predsednici republike Nataši Pirc Musar zahvalil za zaupanje, podporo ter načelnost, "da je kljub negotovem izidu in pritiskom zadržala svojo ustavno avtonomijo in upoštevaje neodvisen položaj Banke Slovenije pritrdila argumentom strokovne komisije".

Zakaj je bil izbira predsednice Rop?

Koalicija je za guvernersko mesto napovedala podporo državni sekretarki na finančnem ministrstvu Saši Jazbec, a je predsednica republike presenetila in je v imenovanje predlagala Ropa z argumentom, da je imel med vsemi prijavljenimi kandidati največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj s področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov, ki jih je pridobil v Sloveniji in tujini. Zapisala je še, da od začetka svojega mandata poudarja, da morajo biti visoka strokovnost, vodstvene kompetence in osebna integriteta vodilna merila pri izbiri kandidatov za najvišje položaje v državi.

Golob je hotel damo

V Svobodi, SD in Levici so pred glasovanjem poudarjali, da je izbira Jazbec koalicijsko usklajena. "Želel bi, da bi se tokrat v vlogi guvernerja preizkusila dama," je v začetku oktobra povedal premier Robert Golob.

Kdo je že zasedal guvernesko mesto?

Kandidati za mesto guvernerja so bili še viceguverner Milan Martin Cvikl, nekdanji predsednik SID banke Sibil Svilan, izvršni direktor Delavske hranilnice Miha Mihič, ki mu je podporo napovedovala NSi, in sedanji guverner Boštjan Vasle, ki je užival podporo predsednika stranke SDS Janeza Janše. Ime sedmega kandidata ni znano.

Banko Slovenije je doslej vodilo pet guvernerjev. Pred Vasletom (9. januar 2019 – 8. januar 2025) so to mesto zasedali France Arhar (6. marec 1991 – 31. marec 2001), Mitja Gaspari (1. april 2001 – 31. april 2007), Marko Kranjec (16. julij 2007 – 16. julij 2013) in Boštjan Jazbec (17. julij 2013 – 30. april 2018).