Pirc Musar o referendumih: Želela bi, da si ne delamo sramote v tujini

Predsednica republike Nataša Pirc Musar si ob napovedanih obrambnih referendumih želi, da si Slovenija ne dela sramote v mednarodni skupnosti, politika pa naj se pogovori in naj ne bo pri tako pomembnih temah na različnih bregovih. S premierjem Robertom Golobom se dogovarjata za sestanek, je dejala ob vseslovenskem srečanju pod Najevsko lipo.

Državni zbor je v petek najprej na predlog Levice podprl razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Soglasno so ga podprli še v SD, pa tudi v opozicijskih SDS in NSi. Proti so bili vsi poslanci največje vladne stranke Gibanje Svoboda.

V tej so po glasovanju sporočili, da bodo prihodnji teden vložili predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, saj da je to pravo vprašanje, na katerega morajo dobiti odgovor državljanov.

Želi se pogovoriti s predsednikom vlade

Pirc Musar je danes dejala, da se želi o tem najprej pogovoriti s predsednikom vlade in da se za sestanek že dogovarjata. "Odkrito si morava povedati, kaj se pravzaprav v ozadju dogaja," je komentirala pobudi za referenduma.

Ob tem je poudarila odgovornost in dodala, da ni dobro skakati od ene odločitve k drugi. Želi si tudi, da se glave malo ohladijo, je dodala.

Varnost da, a ne na račun socialne varnosti

Opozorila je še, da je danes po svetu ogromno vojnih konfliktov, največ po koncu druge svetovne vojne, zato je po njenih besedah pomembno, da se pogovarjamo med seboj in iščemo rešitve tudi znotraj zavezništva. Ob višanju izdatkov za obrambo pa je treba biti po njenih besedah pozoren tudi na socialno varnost.