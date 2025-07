Gibanje Svoboda: predlagali bomo posvetovalni referendum o članstvu v Natu

Poslanci so na današnji seji DZ razpravljali o predlogu razpisa posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je v DZ vložila Levica, in ga sprejeli. Iz stranke Gibanja Svoboda pa so po rezultatih glasovanja sporočili, da bodo predlagali posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v zvezi Nato. Pri GS menijo, da je to pravo vprašanje, na katerega morajo dobiti odgovor državljanov. Predlog bodo vložili prihodnji teden, so napovedali.

"Možni sta samo dve poti: ali ostanemo v zvezi in plačujemo članarino ali pa iz zveze izstopimo. Vse drugo je populistično zavajanje državljanov Slovenije," je na omrežju X sporočil prvak Svobode in predsednik vlade Robert Golob.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob:

"Koalicija SDS, NSi in SD je danes potrdili odločitev o novem nesmiselnem referendumu.



Da se odpravi vsak dvom o resnični volji ljudstva, bo Svoboda naslednji teden vložila svojo referendumsko pobudo in sicer glede članstva Slovenije v… — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 4, 2025

Spomnil je, da je odločitev "o novem nesmiselnem referendumu" danes v DZ sprejela "koalicija SDS, NSi in SD". Svojo referendumsko pobudo pa da bo Svoboda vložila zato, "da se odpravi vsak dvom o resnični volji ljudstva".

Posvetovalni referendum o obrambnih izdatkih blagoslovljen

O razpisu referenduma je glasovalo 88 poslancev, 42 jih je bilo proti, 46 poslancev pa je predlog Levice podprlo. Za referendum so poleg poslancev SD in Levice glasovali tudi poslanci SDS, NSi ter Dejan Kaloh, Mojca Šetinc Pašek in Tine Novak. Proti referendumu pa so bili poslanci Svobode, Eva Irgl in Anže Logar ter nekdanji poslanec Levice Miha Kordiš.

Izid posvetovalnega referenduma sicer za poslance ni zavezujoč.

Referendumsko vprašanje, ki ga je predlagala Levica, se bo glasilo: "Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov?"

Pred glasovanjem poslanci razdeljeni

Pred glasovanjem je v parlamentu potekala živahna razprava. Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je v imenu predlagateljev referenduma ocenil, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov "spodbuda za to, da opravimo temeljno razpravo o demokraciji".

Spomnil je, da je zveza Nato predvsem pod novim vodstvom z generalnim sekretarjem Markom Ruttejem začela zelo eksplicitno navijati za poviševanje obrambnih izdatkov. Ob tem v Levici na dogajanje gledajo kot na "militantno histerijo", ki ni utemeljena na resni analizi.

Petina slovenskega proračuna

Izpostavil je, da bi dvig obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP pomenil petino celotnega slovenskega proračuna. "Petina vsega denarja, ki ga ta država porabi, bi po željah Nata morala biti namenjena za oboroževanje. V Levici temu seveda nasprotujemo," je bil jasen.

Na drugi strani je minister za obrambo Borut Sajovic povedal, da so se razmere v svetu okrog nas drastično spremenile in je treba na izzive odgovoriti "z dejanji, z modrostjo, z diplomacijo, zavzemanjem za mir in tudi s krepitvijo lastne varnosti in to delamo".

Resolucija, ki opredeljuje obrambne izdatke

Spomnil je, da je DZ resolucijo, ki opredeljuje obrambne izdatke, sprejel nedolgo nazaj, ta pa izdatke do leta 2030 zvišuje na tri odstotke. Kot minister je sicer vse bolj razočaran, da odgovornost za varnost "aktivno, z dejanji, s proračunom, z rešitvami, s podporo resoluciji najodločneje, trdno in zelo osamljeno izvajajo samo še v poslanski skupini Gibanja Svoboda". Na vladi referendumu nasprotujejo, je dejal.

Vrh v Haagu je pred nekaj dnevi po njegovih besedah pokazal enotnost zaveznic. Kot je dejal, je Sloveniji uspelo, "da se je čas povečanja obrambnih izdatkov na tri odstotke in pol za neposredno obrambo podaljšal z leta 2032 na 2035". Ob tem je bila po njegovem mnenju jasno opredeljena dvojna raba.

NSi za

Ponosen pa je tudi na stališče predsednika vlade Roberta Goloba, "ki se je na zasedanju vodij zavzel za to, da se varnostne obrambne kapacitete uporabijo aktivno tudi za to, da se čim prej doseže mir in preprečita prelivanje krvi in izguba življenj civilistov v Gazi".

Tudi poslanec NSi Janez Žakelj je v predstavitvi poslanskih stališč poudaril pomen članstva Slovenije v Natu. "V NSi podpiramo postopno zviševanje obrambnih izdatkov Slovenije," je povedal, hkrati pa je opozoril, da mora biti ta dvig skrbno načrtovan, premišljen in učinkovit.

Posvetovalni referendum

Žakelj meni, da se tako premier Golob kot koalicija sprenevedata, saj Levica in SD naj ne bi opazili, da je v izhodiščih vlade pred vrhom Nata zaveza članic o dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP. Dejal je, da NSi pri tem sprenevedanju ne bo sodelovala.

Po mnenju SD je nujno, da o dvigu obrambnih izdatkov odločajo državljani. "Verjamemo, da je posvetovalni referendum pot do širšega soglasja in trdnejše prihodnosti naše države, hkrati pa bi izid referenduma vladi podal legitimno izhodišče za zastopanje interesov Slovenije v mednarodni skupnosti," je dejal poslanec Predrag Baković.

Kako se soočiti z realnostjo vse nestabilneješga in nepredvidljivega sveta?

Tudi poslanec Levice Milan Jakopovič je v predstavitvi stališč poslanskih skupin poudaril nujnost referenduma. "Če damo tri odstotke BDP za vojsko ali celo več, bo to nekje drugje zmanjkalo ali pa se bomo dodatno zadolžili na račun prihodnjih generacij," je zatrdil.

Po besedah poslanke Svobode Andreje Rajbenšu pa vprašanje, kako se soočiti z realnostjo vse nestabilnejšega in nepredvidljivega sveta, ne sme biti vprašanje, ki bi si zaslužilo poenostavljene formule ali všečne politične igre. "To je vprašanje, ki bo odločalo o tem, ali bo Slovenija tudi v prihodnje prostor varnosti, blaginje in svobode ali pa bomo postali država, ki jo bodo dogodki prehitevali in presenečali," je prepričana.

Odkrito in brez olepševanja

Rajbenšu tu meni, da je Svoboda edina stranka, ki je "pred ljudi stopila odkrito in brez olepševanja, ker ne želi podajati iluzij, čeprav je enostavneje dajati všečne obljube".

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar je bil kritičen do koalicije. "Dejstvo, da se sploh pogovarjamo o predlogu ene izmed koalicijskih strank za referendum proti politiki lastne vlade, je dokaz popolne disfunkcionalnosti vladajoče koalicije, ki ni več sposobna delovati kot celota," je zatrdil Logar.

SDS ne sodeluje

Poslanci SDS pri razpravi ne sodelujejo, tudi stališča niso predstavili. Je pa predsednik SDS Janez Janša na omrežju X koalicijskim strankam očital, da lažejo. Zapisal je, da SD, Levica in Svoboda ostajajo v isti vladi, predsednik vlade Golob pa ne bo vezal zaupnice na glasovanje o posvetovalnem referendumu, kot so želeli v SDS, kar da vse pove. "Svobodnjaki lovijo volivce, ki jih skrbi varnost, SD in Levica pa tiste, ki nasprotujejo oboroževanju," je zapisal Janša.

Matej T. Vatovec je ob robu seje v odzivu na Janševe besede medijem povedal, da Levica jasno izraža stališče do vprašanja obrambe. Kot je dejal, si iskreno želi, da bi danes razpis referenduma izglasovali, četudi z glasovi SDS, saj bi s tem dali ljudem možnost, da odločajo o tem, ali bo družba šla po poti militarizacije.