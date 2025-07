Ukrajinska revolucija v vojskovanju: "Naši fantje so siti vsega, ampak to pomaga"

Ukrajinska vojska je po poročanju BBC uvedla nov sistem vojskovanja, poimenovan Vojska dronov: Bonus (ang. Drone Army: Bonus) in znan tudi kot e-točke. Ekipe, ki upravljajo drone, prejmejo točke za vsakega ubitega ali ujetega ruskega vojaka ali uničen kos opreme. Pomembnejši ko je cilj, večja je nagrada.

"Bolj ko je strateško pomemben in težje uničljiv cilj, več točk enota prejme," je sporočila ekipa Brave 1, ki združuje strokovnjake iz vojske in vlade. Za uničen večcevni raketni sistem je mogoče dobiti do 50 točk, za uničen tank 40, za poškodovan tank pa 20.

Ukrajinski minister za digitalno preobrazbo Mihailo Fedorov, ki si je zamislil sistem točkovanja. Foto: Guliverimage V centru v Kijevu posnetke pregledujejo in ocenjujejo glede na nenehno spreminjajoče se prioritete ukrajinske vojske. Sistem si je zamislil ukrajinski minister za digitalno preobrazbo Mihailo Fedorov, ki pravi, da se je vse začelo, ko so začeli podatke o škodi, ki so jo ruski vojski povzročili z droni, analizirati, da bi ustvarili sistem za sprejemanje boljših odločitev na bojišču.

"V prvi vrsti gre za kakovostne podatke in matematiko vojne – za to, kako učinkoviteje uporabljati omejene vire," je za BBC dejal Fedorov.

Droni odgovorni že za 70 odstotkov žrtev

Foto: Guliverimage Fedorov priznava, da ima sistem še eno pozitivno plat: ohranjanje bojnega duha. "Ko spremenimo število točk za cilj, ki ga želimo zadeti, lahko takoj vidimo, kako to vpliva na motivacijo vojakov," je dejal.

V njegovi pisarni je težko spregledati velik zaslon z ducati prenosov v živo iz dronov nad bojiščem, piše BBC. Ukrajinski poveljniki trdijo, da so droni zdaj odgovorni že za 70 odstotkov vseh ruskih žrtev. Na družbenih omrežjih takšne posnetke pogosto spremljajo težkometalska glasba, eksplozije in komentarji o zmagi. Za vojake na bojišču je to tudi vir denarnih nagrad.

Nagrade jim za zdaj nekaj pomenijo

BBC se je pogovarjal z več kot ducatom ukrajinskih enot, da bi izvedel, kaj si mislijo o sistemu točkovanja. Nekateri ga hvalijo, drugi dvomijo o njegovem učinku.

V ekipah večinoma pozdravljajo sistem točkovanja. Foto: Gulliverimage "Odzivi so večinoma pozitivni," je povedal Volodimir iz 108. brigade teritorialne obrambe in dodal: "Nagrade nam pomagajo nadomestiti izgubljeno opremo, hkrati pa povzročamo škodo sovražniku."

Vojak iz 22. mehanizirane brigade, ki se trenutno bojuje na severovzhodu države, pravi, da se je sistem izkazal za koristnega: "Naši fantje so izčrpani, težko jih je še motivirati za karkoli. Ampak na ta način dobijo drone in nagrade. To jim za zdaj nekaj pomeni."

"Sistem je rezultat sprevržene miselnosti"

Ne mislijo vsi tako. Vojak z vzdevkom Kača je dejal, da točke ne bodo preprečile dezerterstva: "Motivacija ima globlji problem in to ga ne reši."

Dmitro pa je poslal daljši odgovor, v katerem trdi, da sistem spodbuja manipulacijo. Vojaki, je dejal, si poskušajo pripisati zasluge za zadetke drugih ljudi ali ciljajo na že onesposobljena vozila, da bi dosegli več točk. "Ta sistem je rezultat sprevržene miselnosti, po kateri je treba vse spremeniti v korist – celo lastno smrt," je zapisal za BBC.

Desetkrat več točk za ujetega Rusa

V stavbi v Kijevu ekipa analitikov vsak dan pregleda in oceni na tisoče posnetkov. Zadetki so nagrajeni, še posebej popolno uničenje ciljev. Posebna kategorija so ujetniki, ki prinašajo desetkrat več točk kot ubiti vojaki – saj jih je mogoče zamenjati za ukrajinske vojake.

"Za enega mrtvega Rusa dobite eno točko. Če ga ujamete, se to pomnoži z deset," je pojasnil analitik Volodja. Najtežje je potrditi uspešne napade na topništvo, ker pravi, da Rusi odlično skrivajo orožje, zato mora dron dobesedno poleteti med drevesa ali v jarke.

Sistem se spreminja, ko se spreminja vojna.

Ena najvrednejših tarč so upravljavci dronov. Foto: Guliverimage Ker Rusija vse bolj uporablja majhne pehotne skupine in motorna kolesa, se vrednost zadetka na vojaka povečuje. "Prej je bil ubit vojak vreden dve točki, zdaj pa šest," je sporočila ekipa Brave 1.

Bolj se splača zadeti upravljavca drona kot sovražnikov dron, saj je ljudi težje nadomestiti. Spreminja se tudi sistem nagrajevanja – prej so enote točke pretvarjale v gotovino in kupovale, kar so potrebovale. Zdaj se vse upravlja prek platforme Brave 1 Market.

"Amazon za vojno" – vojaki kupujejo drone s točkami

Spletna platforma Brave 1 Market Foto: Brave 1 Market/posnetek zaslona Brave 1 Market je spletna platforma, na kateri lahko vojaki izbirajo med več kot 1.600 izdelki – od dronov do delov za kopenske robote, ki rešujejo ranjence. Izdelke naročijo neposredno pri proizvajalcu, ministrstvo za obrambo pa blago plača naknadno. Platforma ima tudi sistem ocenjevanja kakovosti izdelkov, tako kot priljubljen Amazon. Cilj sistema po navedbah ukrajinskih oblasti ni nadomestiti klasično vojaško nabavo, temveč jo pospešiti in narediti bolj praktično, še poroča BBC.