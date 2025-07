Srhljivo odkritje v Ukrajini: morilski stroj brez gospodarja

Brezpilotni letalnik Shahed-136 MS001 je digitalni plenilec, na katerega nismo bili pripravljeni, je v objavi na družbenem omrežju LinkedIn po analizi drona, ki je bil junija uporabljen za napad na tarče v ukrajinski regiji Sumi, zapisal Kločkov.

Novoodkriti dron s srcem, ki ga poganja Nvidiina umetna inteligenca, se po navedbah Kločkova močno razlikuje od brezpilotnih letalnikov, ki ji je Rusija v rojih uporabljala za napade na Ukrajino. Ti so bili zvečine dveh vrst – brezpilotna letala, ki so prejela koordinate ciljev, ki so jih nato poskusila napasti, in droni, ki so jih vojaki na daljavo upravljali ročno.

V strmoglavljenih in sestreljenih ruskih brezpilotnih letalih so Ukrajinci že večkrat odkrili komponente, ki jih proizvajajo tehnološka podjetja na Zahodu, predvsem v ZDA. Rusija jih zaradi sankcij in številnih embargov sicer skoraj zagotovo ne kupuje neposredno od njih, temveč od posrednikov v drugih državah. Na fotografiji Nvidiin umetnointeligenčni superračunalnik Jetson Orin. Foto: Nvidia / Posnetek zaslona

"To ni klasični dron, ampak dron, ki razmišlja"

"MS001 ne potrebuje nobenih koordinat, ampak razmišlja. Svoje tarče idenfiticira sam, nato izbere tisto, za katero presodi, da bo njeno uničenje najbolj oslabilo sovražnika, prilagodi pot svojega leta in se prilagaja na kakršnekoli spremembe ali ovire, kot so motilci signalov GPS ali morebitni premiki tarče. To ni klasični dron, to je digitalni plenilec," je na lastnosti nove vrste dronov opozoril Kločkov.

V dronu Shahed MS001 so ukrajinski preiskovalci po navedbah Kločkova ob procesorju Nvidia Jetson Orin, ki skrbi za vse osrednje operacije brezpilotnega letala, med drugim prepoznavanje tarč, odkrili še termalno kamero, ki mu omogoča delovanje ponoči, ko je vidljivost slaba, antene GPS, ki so odporne na določene oblike motenj signala, radijski modem, ki je namenjen komunikaciji enakih dronov v skupinah, in čipe tipa FPGA, ki omogočajo programiranje delovanja drona.

Rusija drone Shahed za napade na Ukrajino sicer uporablja že od leta 2022. Nekatere dobavlja iz Irana, ima pa tudi lastno proizvodnjo – doma narejenim dronom v Moskvi pravijo Geran. Shahedi so znani po relativno nizki potovalni hitrosti in značilnem brnenju. Čeprav jih je razmeroma preprosto sestreliti, ukrajinski zračni obrambi predstavljajo veliko težavo zato, ker jih je težko zaznati. Foto: Reuters

Je Ukrajina na takšne grožnje sploh pripravljena?

Kločkov je v objavi še posvaril, da večina sistemov protizračne obrambe sploh nima mehanizmov, ki bi se lahko soočili z grožnjo, kot jo predstavlja platforma MS001 oziroma brezpilotna letala, ki jo uporabljajo.

Morebitna množična uporaba takšnih dronov Rusije ali kogarkoli drugega Ukrajini sicer ne bi prestavljala samo akutne grožnje, ampak izziv tako rekoč celotni obstoječi ukrajinski doktrini zračne obrambe, je še zapisal.

Eden od ruskih dronov, ki je leta 2024 strmoglavil v bližini Vinice v Ukrajini. Foto: Ukrajinska policija

"Rusija danes uporablja jutrišnjo tehnologijo"

Ukrajinski generalmajor je v objavi na LinkedInu še opozoril, da je dron, zasnovan na platformi MS001, dokaz, da Rusija na terenu že preizkuša tehnologije prihodnosti ter da se mora Ukrajina temu čim prej prilagoditi in najti načine, kako se novim tehnologijam tudi zoperstaviti.

"MS001 dokazuje, da v vojnah ne zmaga nujno tisti z največjim proračunom, ampak tisti, ki zna v bojne operacije integrirati nove metode," je še zapisal.