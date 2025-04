Poškodovan ruski tank je vreden 20 točk, uničen tank 40 točk, uničen raketni sistem do 50 točk, ubit ruski vojak pa šest točk.

Takšne so nagrade v novem programu ukrajinske vojske, imenovanem Bonus za vojsko dronov, ki ukrajinske upravljavce brezpilotnih letalnikov nagrajuje s točkami za onesposobljeno sovražnikovo vojaško opremo in osebje.

Uspešne napade na tarče morajo ukrajinski vojaki dokazati z videoposnetki, ki so jih posneli njihovi droni – naložiti jih morajo v komunikacijski sistem Delta, ki ga upravlja ukrajinska vojska.

Kot v videoigrah: bolje kot igraš, boljšo opremo si lahko privoščiš

Točke, ki jih prejmejo za vsako eliminacijo sovražnika, pa bodo lahko po navedbah časnika Politico, ki se sklicuje na besede ukrajinskega ministra za digitalno transformacijo Mihajla Fedorova, po vzoru številnih sodobnih videoiger kmalu porabili v digitalni trgovini Brave 1 Market.

Ukrajinski minister za digitalno preobrazbo in podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov. Foto: Guliverimage

Šlo bo za platformo, kjer bodo vojaki zbrane točke lahko uporabili za nakupe nove vojaške opreme zase oziroma za svoje enote. Cena za tako imenovani Vampirski dron, ki je tako med ukrajinskimi ruskimi vojaki zaradi zastrašujoče učinkovitosti in uničevalne moči znan kot Jaga baba, mitološko hudobno ali zlo bitje, bo postavljena pri 43 točkah, na primer.

Rekorderji imajo že več kot 16 tisoč točk

Kot še poroča Politico, je program Bonus za vojsko dronov, ki je namenjen predvsem temu, da bi zaobšli birokratske postopke za pridobitev novega orožja in opreme ter za bolj učinkovito dostavo opreme vojaškim enotam, med ukrajinskimi vojaki postal zelo priljubljen.

Po navedbah Fedorova so namreč začeli tekmovati, kdo bo zbral več točk, kar v praksi pomeni, da so na bojišču postali bistveno bolj učinkoviti. "Uničevati in pobijati so začeli tako hitro, da dejansko nimamo dovolj kapacitet, da jim dostavimo vse drone, ki so si jih prislužili," je še dejal Fedorov.

Namen programa Bonus za vojsko dronov je preusmeriti več opreme, v prvi vrsti brezpilotnih letalnikov, k najbolj učinkovitim enotam. Prav tako bo pripomogla, da bodo zaobšli birokratske postopke pri nabavi in omogočila neposreden nakup orožja od proizvajalcev. Foto: Guliverimage

Trenutni rekorder, enota Magyarove Ptice, je po poročanju Politica do tega tedna zbral že več kot 16.300 točk, kar je dovolj za nakup tisoč dronov za dnevne in nočne operacije, sto tako imenovanih Vampirskih dronov in še 40 izvidniških dronov.