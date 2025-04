Zveza Nato potrdila: dobili smo "vsevidno" orožje prihodnosti

Palantirjeva tehnologija – MSS NATO oziroma Maven Smart System NATO – uporablja umetno inteligenco, ki po navedbah severnoatlantskega obrambnega zavezništva izboljša pridobivanje obveščevalnih podatkov, identifikacijo in izbiro prioritetnih tarč, omogoča temeljitejši pregled nad razmerami na bojišču in morda tudi odločilno pomaga pri hitrem sprejemanju pomembnih odločitev.

Iz zveze Nato so v ponedeljek ob potrditvi, da je posel z ameriškim podjetjem Palantir sklenjen (vir), tudi razkrili, da bodo sistem MSS NATO začeli uporabljati že v prihodnjih tridesetih dneh. Nadzor nad sistemom bo prevzelo Združeno poveljstvo za operacije (ACO) zveze Nato, ki ima sedež v Belgiji.

Palantir je tehnološka družba, ki je ime dobila po vsevidnih kamnih iz domišljijske sage Gospodar prstanov, razvija pa računalniške algoritme za iskanje vzorcev v nepregledni množici podatkov. To jim omogoča, da najdejo povezave v na videz nepovezanih ločenih zbirkah podatkov, kot so bančne transakcije, telefonski klici, registrske številke avtomobilov, domači naslovi, fotografije na spletu, satelitski posnetki prstni odtisi. Foto: Shutterstock

Maven že v akciji

Vojaško tehnologijo podjetja Palantir že uporabljajo nekatere veje ameriških oboroženih sil, in sicer vojska ZDA, zračne sile ZDA in vesoljske sile ZDA.

Sistem Maven – sicer ne isti kot ta, ki ga je kupila zveza Nato – je že bil uporabljen v dejanskih oboroženih spopadih oziroma vojaških akcijah, in sicer med vojno v Ukrajini, ko so ZDA s pomočjo sistema identificirale vojaške tarče, natančneje rusko opremo, in podatke posredovale ukrajinskemu generalštabu, pa tudi v Iraku, Siriji in Jemnu, kjer je imel Maven februarja 2024 eno ključnih vlog za določanje tarč za ameriške letalske napade (Irak, Sirija) in prepoznavanje lokacij raketnih baterij, s katerimi so jemenski Hutiji napadali ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

Soustanovitelj in predsednik uprave podjetja Palantir je tehnološki milijarder Peter Thiel (desno), eden od največjih podpornikov in najtesnejših zaveznikov predsednika ZDA Donalda Trumpa v Silicijevi dolini. Foto: Guliverimage

Vlagatelji dobili razloge za dobro voljo

Delnica podjetja Palantir, v zadnjem letu ena najdonosnejših tehnoloških delnic na newyorški borzi, je ob oznanilu sklenitve posla podjetja z zvezo Nato med ponedeljkovim trgovanjem poskočila za devet odstotkov, ob koncu trgovalnega dne pa se je ustalila pri 4,60 odstotka rasti.

Od 15. aprila lani do 15. aprila letos je cena delnice tehnološke družbe zrasla za več kot 320 odstotkov, in sicer z 21,90 dolarja (19,26 evra) na 92,96 dolarja (81,45 evra). Vrhunec in tudi dozdajšnji absolutni rekord je dosegla 18. februarja letos, ko je cena delnice znašala kar 124,62 dolarja (slabih 110 evrov).