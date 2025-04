Razkritje dokumenta: kako se bo Evropa oborožila do zob

Eden od načinov, kako lahko Evropa zmanjša svojo obrambno odvisnost od ZDA, je po mnenju bruseljskega možganskega trusta Breugel tudi skupni evropski obrambni sklad imenovan Evropski obrambni mehanizem (EDM). Ta sklad bi vključeval tudi nečlanice EU, kot so Velika Britanija, Ukrajina in Norveška.

Finančni ministri EU bodo ta teden razpravljali o ustanovitvi skupnega medvladnega obrambnega sklada, ki bi kupoval in imel v lasti obrambno opremo ter članicam zaračunaval pristojbino za njeno uporabo, je razvidno iz dokumenta, pripravljenega za pogovore ministrov, poroča Reuters.

Dokument so naročili Poljaki

Dokument, ki ga je sestavil bruseljski možganski trust Bruegel, je naročilo poljsko predsedstvo EU in bi lahko zbral veliko sredstev za obrambo, ne da bi povečal ravni nacionalnega javnega dolga – kar skrbi številne visoko zadolžene države.

Dokument je del razprave EU o tem, kako financirati priprave na morebitni napad iz Rusije, saj evropske vlade spoznavajo, da se ne morejo več v celoti zanašati na ZDA za svojo varnost.

Sklad bi se lahko zadolževal na finančnih trgih

EU si že prizadeva povečati vojaško porabo za osemsto milijard evrov v naslednjih štirih letih z rahljanjem svojih fiskalnih omejitev za naložbe v obrambo in s skupnim zadolževanjem za velike obrambne projekte proti varnosti proračuna EU.

Članice EDM bi bile lahko tudi države, ki niso v EU, kot so Velika Britanija, Norveška ali Ukrajina (na fotografiji so ukrajinski vojaki). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Obrambni sklad, o katerem bodo razpravljali v soboto na neformalnem srečanju finančnih ministrov EU v Varšavi, bi obravnavali poleg že napovedanih pobud za financiranje. Sklad, imenovan Evropski obrambni mehanizem (EDM), bi bil ustanovljen v skladu z medvladno pogodbo in bi imel precejšen kapital, kar bi mu omogočalo zadolževanje na trgu.

EDM odprt tudi za nečlanice EU

EDM, ki bi lahko izdajal tudi posojila, bi sprejel še države, ki niso članice EU, kot so Velika Britanija, Ukrajina ali Norveška. Dodatna korist Brueglove ideje bi bila tudi spodbujanje enotnega evropskega trga za obrambno opremo za znižanje stroškov in združevanje virov.

Nabava in proizvodnja za obrambo v 27-članski EU sta močno razdrobljeni z najmanj sedmimi različnimi vrstami tankov, devetimi vrstami samovoznih havbic in sedmimi različnimi vrstami bojnih vozil pehote, kar povečuje stroške, zmanjšuje kompatibilnost in ovira ekonomijo obsega.

EDM tudi za razvoj sodobnih bojnih letal

Sklad EDM bi se med drugim osredotočil na sisteme skupnega poveljevanja in nadzora, satelitsko obveščanje in komunikacijo, razvoj dragih novih oborožitvenih sistemov, kot so bojna letala pete ali šeste generacije, integrirane oborožitvene sisteme, ki jih potrebuje več držav, kot je strateška zračna obramba, strateški obsežni zračni promet in pomorsko logistiko, rakete ter jedrsko odvračanje.

Po analizah, ki ji je opravil Bruegel, ima Evropa možnost zmanjšati svojo vojaško odvisnost od ZDA do leta 2030 le, če bo v največji možni meri združila nabave in ustvarila skupni evropski obrambni trg, vključno z Britanijo kot močnim industrijskim obrambnim dejavnikom za spodbujanje konkurence.

Prednost evropskim proizvajalcem orožja

Da bi spodbudil lastno evropsko obrambno industrijo, bi EDM kupoval samo od izvajalcev iz držav EDM ali od konzorcijev z opredeljeno minimalno stopnjo sodelovanja pogodbenikov s sedežem v državah EDM.

Večina odbora EDM bi lahko preglasila to pravilo, da bi se prilagodila okoliščinam, v katerih želene vojaške zmogljivosti ni mogoče kupiti od države EDM ali le po veliko višji ceni.

EDM in preprečitev naraščanja javnega dolga

Kar je ključnega pomena za visoko zadolžene države EU, bi jim EDM omogočil, da preprečijo naraščanje javnega dolga, saj bi kot lastniki obrambnih sredstev dolg, ki bi nastal zaradi pridobitve teh sredstev, ostal v knjigah EDM in ne v nacionalnih računih. To je pomembno za države, kot so Italija, Španija, Grčija, Belgija, Portugalska ali Francija.

Po dokumentu bi EDM svojim članom posojal denar po standardni obrestni meri, državam na t. i. prvi bojni črti (države, ki imajo skupno mejo z Rusijo ali Belorusijo ali pa visoko stopnjo nacionalne vojaške porabe) pa po subvencionirani obrestni meri.