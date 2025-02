Grozeče svarilo Evropi: Začnite delati atomske bombe. Hitro.

"Moje sporočilo Evropi: začnite delati atomske bombe. To naredite hitro," je na družbenem omrežju X v nedeljo zapisal Rick Wilson, soustanovitelj leta 2019 ustanovljenega političnega odbora Lincolnov projekt, ki ga tvorijo ameriški konservativci zmernejših stališč, nekateri in nekdanji člani republikanske stranke, ki nasprotujejo potezam predsednika ZDA Donalda Trumpa.

My message to Europe: build nukes.



Do it fast. — Rick Wilson (@TheRickWilson) February 16, 2025

Zgornja objava je sledila Wilsonovemu nedavnemu nastopu na ameriški televiziji MSNBC, ko je nekdanji politični strateg, ki je bil do leta 2016 eden prepoznavnejših članov ameriške republikanske stranke, ki niso zasedali političnih funkcij, nato pa iz nje izstopil in postal eden najbolj gorečih kritikov Donalda Trumpa, opozoril na nevarno politično nevihto, ki se po njegovem mnenju trenutno kuha v Evropi.

"Trump bo Ukrajino prodal Putinu, ta pa se ne bo ustavil pri Ukrajini"

"Mislim, da smo trenutno na točki, ko bo Donald Trump Ukrajino preprosto prodal Vladimirju Putinu, ta pa se ne bo ustavil. Šel bo nad Poljsko, šel bo nad Baltik, šel bo celo proti Nemčiji. To bo zelena luč za grozo in teror, ki ga v Evropi niso doživeli že od konca druge svetovne vojne," je bil Wilson črnogled v izjavi za MSNBC.

Rick Wilson, nekdanji politični strateg, ki je v svoji karieri med drugim delal za kampanjo nekdanjega republikanskega predsednika ZDA Georgea Busha starejšega, je redni komentator aktualnih političnih razmer za številne ameriške in evropske medije. Nekdaj zapriseženi republikanec je leta 2016 z velikim pompom izstopil iz ameriške republikanske stranke, ker se ni strinjal s politiko Donalda Trumpa. Od takrat je zapriseženi kritik starega novega predsednika ZDA, po njem pa je udrihal tudi v dveh avtorskih knjigah z naslovoma Vse, česar se Trump dotakne, umre in Tekma proti hudiču. Foto: Profimedia

"Zvezo Nato, ki je bila lepilo, ki je desetletja skupaj držalo Evropo ter zagotavljalo globalno varnost in stabilnost, so Donald Trump, podpredsednik ZDA JD Vance in obrambni minister ZDA Pete Hegseth raztrgali in pljunili nanjo, in to pred očmi svojih evropskih zaveznikov – vse samo zato, da bi zadovoljili Putina v Moskvi," je bil Wilson kritičen do nekaterih nedavnih izjav podpredsednika ZDA in obrambnega ministra Hegsetha med njunim obiskom v Evropi, med katerim sta kritizirala tako zvezo Nato kot interno politiko Evropske unije.

Rick Wilson predicts Russia will invade "Poland," "the Baltics," and "Germany."



"[Trump's foreign policy] is a green light for terror & horror in Europe that we haven’t seen since World War II." pic.twitter.com/mGJbDFwVaS — Tom Elliott (@tomselliott) February 17, 2025

"To se ne bo končalo dobro," je dodal.

Kot je za MSNBC še poudaril Wilson, že tako razgreto evropsko politiko, utrujeno od vojne v Ukrajini, dodatno pogreva vzpon skrajno desnih strank v več evropskih državah. Njihovi rastoči priljubljenosti je po njegovem mnenju botrovalo množično (nezakonito) priseljevanje v Evropo z Bližnjega vzhoda, kar so izkoristile za nagovarjanje volivcev, v prvi vrsti delavskega razreda.

Nekatere evropske skrajno desne stranke, v prvi vrsti nemška Alternativa za Nemčijo (AfD), sicer zastopajo stališče, da bi morale evropske države ponovno vzpostaviti politične in gospodarske odnose z Rusijo oziroma do vojne v Ukrajini zavzeti nevtralno držo.

Koliko jedrskega orožja, k izgradnji katerega Evropo poziva Wilson, sploh imamo na Stari celini?

Največji svetovni jedrski velesili sta po podatkih Mednarodne kampanje za odpravo jedrskega orožja (ICAN) Rusija in Združene države Amerike. Prva ima po oceni ICAN trenutno 5.889 jedrskih konic, ZDA pa jih imajo 5.224.

Na svetu je po oceni ICAN trenutno več kot 12 tisoč jedrskih bojnih konic. Foto: Shutterstock

Na tretjem mestu je Kitajska z ocenjenimi 410 jedrskimi konicami, na četrtem pa Francija, z vidika obsežnosti jedrskega arzenala vodilna država v osrednji Evropi. Francija ima po navedbah ICAN 290 jedrskih bojnih glav.

Franciji sledi Velika Britanija z 225 jedrskimi konicami, to pa je tudi konec spiska evropskih držav, ki imajo lastno jedrsko orožje. V Evropi je sicer še šest držav, ki jedrske konice hranijo za druge jedrske velesile: Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Turčija za ZDA, Belorusija pa za Rusijo.