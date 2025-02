Človek, ki je prižgal alarm v vojski ZDA: "V Pentagonu so osupli"

Nekateri vojaški uradniki v Pentagonu so zelo zaskrbljeni, ker je Pete Hegseth, novi obrambni minister ZDA, na svojo prvo uradno mednarodno pot na funkciji povabil tudi Jacka Posobieca. Gre za ameriškega skrajno desnega političnega aktivista, gorečega podpornika Donalda Trumpa in predvsem razvpitega teoretika zarot, ki velja za enega od najbolj plodovitih razpečevalcev neverjetnih trditev, polresnic in lažnih novic, razširja pa tudi rusko propagando o razlogih za vojno v Ukrajini.

Oseba, ki bi lahko povzročila politični razkol v vojski?

Odločitev, da novi ameriški minister za obrambo Pete Hegseth na obisk Nemčije, Belgije in Poljske povabi Jacka Posobieca, je v Pentagonu prižgala alarme, je poročal ameriški časnik The Washington Post.

Nekatere tamkajšnje vojaške uradnike namreč skrbi, da bi zbliževanje obrambnega ministra in njegovega ožjega kroga s posamezniki, kot je Posobiec, v vojski ZDA lahko povzročilo politični razkol in nestabilnost.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth (drugi z leve) je danes na obisku v Varšavi. Ob njem je podpredsednik poljske vlade in poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (drugi z desne). Foto: Reuters

Eden od uradnikov v Pentagonu je dejal, da se zaradi vabila Posobiecu, Trumpovemu gorečemu podporniku, ki je poznan po razpečevanju teorij zarot in spletnih napadih na politične nasprotnike, porajajo dvomi o razsodnosti Hegsetha in predvsem o tem, kaj natanko namerava s tako polarizirajočo politično figuro ob strani sporočiti zaveznikom ZDA, piše časnik.

Kralj lažnih novic

Kdo pravzaprav je Jack Posobiec? Gre za nekdanjega obveščevalnega častnika ameriške mornarice, ki se je po sedmih letih služenja v vojski povsem posvetil političnemu aktivizmu, sprva prizadevanjem za prvo izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA, kasneje pa spletnim in medijskim napadom na tako rekoč vse, ki politično niso absolutno poravnani s stališči Trumpa.

Jack Posobiec je med letoma 2018 in 2021 kot voditelj delal na ameriški skrajno desni televizijski postaji OANN, ki je znana po neizmerni naklonjenosti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in napadanju njegovih političnih nasprotnikov. Televizija OANN je med pandemijo bolezni covid-19 zavzela izredno kritično držo do tako rekoč vseh epidemioloških ukrepov, bila pa je tudi tarča obtožb, da ponavlja rusko propagando. Foto: Reuters

Posobiec, ki ima na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, kar tri milijone sledilcev, je širšo prepoznavnost dosegel leta 2016, ko je postal verjetno najučinkovitejši razpečevalec teorije zarote, imenovane Pizzagate.

Posobiec je prek svojih spletnih kanalov trdil, da je v kleti picerije Comet Ping Pong v Washingtonu sedež organizacije pedofilov, ki ji pripadajo nekateri najvplivnejši člani ameriške demokratske stranke, med drugim Hillary Clinton. Clintonova je bila takrat Trumpova protikandidatka na ameriških predsedniških volitvah.

Ko je na picerijo decembra 2016 streljal takrat 28-letni teoretik zarot Edgar Maddison Welch – zadel na srečo ni nikogar –, je Posobiec začel trditi, da je vedno verjel, da je Pizzagate res le teorija zarote in "neumnost" ter da je zadevo preiskoval le zato, da bi dokazal, da gre za izmišljotino.

Posobiec, ki so ga nekateri ameriški mediji zaradi njegovih objav označili za kralja lažnih novic (vir), je kasneje med drugim trdil tudi, da so nasprotniki Donalda Trumpa leta 2017 povzročili katastrofalno iztirjenje vlaka v ameriški zvezni državi Washington, v katerem so umrl tri osebe, in lagal, da so protestniki med demonstracijami zaradi policijskega nasilja v začetku leta 2020 v prestolnici ZDA podtaknili več cevnih bomb.

Pomočnik Rusije

Kmalu po začetku ruske invazije Ukrajine je Posobiec začel širiti enega od zdaj že tako rekoč pozabljenih ruskih uradnih izgovorov za napad na sosednjo državo, in sicer obtožbe, da so v Ukrajini biotehnološki laboratoriji, v katerih naj bi Američani na skrivaj razvijali biološka orožja za napad na Rusijo in druge države.

Jack Posobiec je poročen z Belorusinjo Tanyo Posobiec. Foto: Reuters

Šlo je za upravičevanje ruske agresije, ki je na spletu zaradi družbenopolitičnih posledic pandemije bolezni covid-19, ki je bila v začetku leta 2022 še vedno aktualna problematika, takoj dobila ogromen zagon.

Teorijo o biotehnoloških laboratorijih, ki jih financirajo ZDA, so z namenom upravičevanja napada na Ukrajino med drugim širili ruski zunanji minister Sergej Lavrov, nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev in ruski državni mediji, kot sta tiskovna agencija Tass in Sputnik.



Navedbe so za laž ob tako rekoč vseh državah Zahoda in Ukrajini označili tudi mikrobiologi na državni univerzi v Moskvi in ruske medije obtožili, da širijo znanstvene neresnice. Izgovor, da je Rusija Ukrajino napadla zaradi biotehnoloških laboratorijev, je sicer že zdavnaj pozabljen, saj ga tako rekoč nihče, niti ruski politični vrh, ne omenja že nekaj časa.

Ko se je zgodba o ameriško-ukrajinskih laboratorijih izpela, je Jack Posobiec presedlal na upravičevanje masakra v ukrajinskem mestu Buča oziroma na ponavljanje ruske propagande, da se masaker sploh ni zgodil oziroma da so ga Ukrajinci zrežirali sami.

Preiskovalci so v mestu Buča v Ukrajini po tem, ko so se aprila 2022 iz kraja umaknile ruske sile, odkrili 458 trupel ukrajinskih vojnih ujetnikov in civilistov. Med njimi je bilo tudi devet otrok. Foto: Reuters

Februarja 2023 je nato objavil z umetnointeligenčnimi orodji predelan lažen videoposnetek Joeja Bidna, v katerem naj bi nekdanji predsednik ZDA napovedal vpoklic ameriških državljanov za boj v vojni v Ukrajini. Ob tem je trdil, da gre za "predogled" stvari, ki prihajajo.

Že pred vojno v Ukrajini je Posobiec na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, več mesecev objavljal tudi povezave do v Rusiji registrirane spletne strani SouthFront, ki velja za prikrito propagandno orodje ruskih obveščevalcev. SouthFront od leta 2022 sankcionira ameriško finančno ministrstvo.

