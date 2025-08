Rusija: Vsak poskus ustrahovanja je nesmiseln

Politiki in komentatorji blizu Kremlja so komentirali namestitve dveh ameriških jedrskih podmornic v bližini Rusije, kar je v petek napovedal ameriški predsednik Donald Trump. "Podmornici nista nova grožnja nacionalni varnosti Rusije," je za državno tiskovno agencijo TASS povedal nekdanji general letalskih sil in sedanji poslanec državne dume Leonid Ivlev.

Ivlev je še dejal, da se Rusija dobro zaveda takšne ameriške vojaške akcije. Podobno mnenje je izrazil tudi Viktor Vodolacki. Vsak poskus ustrahovanja Rusije je ocenil kot nesmiseln in opozoril, da ima Rusija veliko floto jedrskih podmornic.

Dmitrij Medvedjev Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Trump je v petek ukazal namestitev dveh jedrskih podmornic "na ustrezna območja", odločitev pa je po lastnih besedah sprejel "za vsak slučaj". Pri tem je omenil provokativne izjave nekdanjega ruskega predsednika in trenutnega namestnika vodje sveta za nacionalno varnost Dmitrija Medvedjeva.

"Odločitev sem sprejel za vsak slučaj, če so te neumne in provokativne izjave več kot le besede. Besede so zelo pomembne in pogosto lahko vodijo do neželenih posledic. Upam, da to ne bo eden od teh primerov," je na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Medvedjev je zlasti od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 postal znan po provokativnih in ostrih izjavah na račun Ukrajine, ZDA in Zahoda. Prejšnji teden je kritiziral ultimat, ki ga je Trump postavil Rusiji glede končanja vojne v Ukrajini, in dodal, da bi takšne grožnje lahko privedle do konfrontacije.

Trump sicer ni natančno pojasnil, na katere komentarje se je odzval in tudi ni pojasnil, na katere komentarje se je odzval Medvedev.