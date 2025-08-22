Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto in njegov slovaški kolega Juraj Blanár sta na Evropsko komisijo danes naslovila poziv, naj pritisne na Ukrajino zaradi njenih rednih napadov na ruski naftovod Družba. Ta je kritičnega pomena za rusko gospodarstvo, prek njega pa se z rusko nafto oskrbujeta tudi Madžarska in Slovaška. Szijjarto je Ukrajini med vrsticami že grozil tudi z morebitno prekinitvijo dobave električne energije.

Ukrajina je v nekaj več kot tednu dni z brezpilotnimi letalniki že trikrat napadla ključna vozlišča ruskega naftovoda Družba, kar ni ostalo neopaženo le v Rusiji, kjer naftovod velja za hrbtenico ruske energetske industrije, temveč tudi v nekaterih evropskih državah, ki se prek Družbe še vedno oskrbujejo z rusko nafto.

Prek distribucijske postaje Uneča, enega največjih vozlišč na skoraj devet tisoč kilometrov dolgem sistemu naftovoda Družba, ki je ključnega pomena za rusko energetsko industrijo in s tem tudi za rusko gospodarstvo, po navedbah ukrajinskih medijev letno steče kar 60 milijonov ton nafte. Foto: Shutterstock

Še posebej nezadovoljni so na Madžarskem. Tamkajšnji zunanji minister Peter Szijjarto je na družbenem omrežju X Ukrajino od 13. avgusta že večkrat obtožil, da ogroža madžarsko energetsko varnost, in večkrat omenjal dejstvo, da Madžarska Ukrajino oskrbuje z električno energijo, kar so mnogi videli kot prikrito grožnjo z morebitno prekinitvijo dobave.

"Ukrajina nas poskuša zvleči v to vojno"

Szijjarto je Ukrajino v današnji objavi, kjer je državi ponovno očital ogrožanje madžarske energetske varnosti, obtožil tudi, da je napad na naftovod Družba ponoven poskus Ukrajine, da Madžarsko zvleče v vojno.

"Ne bo vam uspelo! Zavzemamo se za mir in za naše nacionalne interese," je zapisal Szijjarto.

Po najnovejšem napadu ukrajinskih brezpilotnih letal na naftovod Družba – tudi tokrat je bila tarča napada distribucijska postaja Uneča v brjanski regiji – bo dobava ruske nafte Madžarski in Slovaški prekinjena približno pet dni, so danes poročali ukrajinski mediji.

Satelitski posnetki prikazujejo eno od črpalnih postaj naftovoda Družba po napadih ukrajinskih brezpilotnikov, 20. avgust 2025. Foto: Reuters

Pritožili so se Bruslju

Madžarski zunanji minister je na družbenem omrežju X danes tudi razkril, da je skupaj s slovaškim zunanjim ministrom Jurajem Blanárjem na Evropsko komisijo danes naslovil protestno pismo, v katerem od podpredsednice Evropske komisije Kaje Kallas in komisarja EU za energetiko Dana Jørgensena zahteva ukrepanje.

"Evropska komisija se je že januarja zavezala k sprejetju odloka, ki bo omogočal ukrepanje zoper takšne napade, a tudi po treh napadih ostaja tiho in si ne prizadeva za zaščito preskrbljenosti z energijo držav članic EU. Bruselj mora razumeti: gre za Evropsko komisijo in ne za ukrajinsko komisijo!" je zapisal Szijjarto.

Poljski zunanji minister: Z vami smo solidarni toliko, kot ste vi z nami

Ob tarnanje madžarskega zunanjega ministra Szijjarta se je ob mnogih kritikih, ki Madžarski očitajo simpatiziranje z Rusijo, obregnil tudi poljski zunanji minister Radosław Sikorski in v komentarju pripomnil: "Peter, z vami smo solidarni toliko, kot ste vi z nami."

Sikorski je s pripombo najverjetneje naslavljal večletno nepripravljenost Madžarske, da odločno obsodi rusko agresijo nad Ukrajino, kar je v popolnem nasprotju s stališči Poljske, kar zadeva Rusijo.