Kim Džong Un prvič priznal velike izgube v Kursku in tolažil objokane vojake

Kim Jong-Un | Kim Džong Un je pokazal svojo človeško plat in tolažil vojake. | Foto Reuters

Kim Džong Un je pokazal svojo človeško plat in tolažil vojake.

Foto: Reuters

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je na slovesnosti odlikoval vojake, ki so se v regiji Kursk z rusko vojsko borili proti ukrajinskim silam. Vojakom, ki so bili napoteni v Rusijo, je čestital za "zgodovinski podvig", ob tem pa prvič priznal velike izgube severnokorejske vojske. V čustvenem nagovoru je dejal, da se mu ob tem "para srce", in objemal jokajoče vojake.

Vojakom, ki so bili napoteni v Rusijo, je Kim Džong Un čestital za "zgodovinski podvig" in "zmagoslavni konec operacij v tujini". Kot je dejal, so "bojne operacije severnokorejskih specialnih sil brez dvoma dokazale moč junaške severnokorejske vojske", "osvoboditev Kurska" pa je pokazala "bojeviti duh junakov", govor severnokorejskega voditelja povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kim Džong Un je odlikoval severnokorejske vojake, ki so sodelovali v spopadih v Kursku. | Foto: Reuters Kim Džong Un je odlikoval severnokorejske vojake, ki so sodelovali v spopadih v Kursku. Foto: Reuters Kim tolažil otroke in vojake

Glede na objavljene posnetke je bila slovesnost tudi izjemno čustvena, kar za strogega severnokorejskega voditelja ni običajno. Kim je prvič priznal velike izgubile severnokorejske vojske in dejal, da se mu ob tem "para srce". 

"Ko stojim pred žalujočimi družinami padlih vojakov, ne vem, kako naj izrazim svoje obžalovanje in opravičilo, ker nisem zaščitil naših dragocenih sinov," je bil čustven severnokorejski voditelj. Poklonil se je padlim vojakom in se srečal z njihovimi družinami. Kot je razvidno z več fotografij, je Kim tolažil objokane otroke in vojake. 

Kim Jong-Un | Foto: Reuters Foto: Reuters Poklonil se je padlim severnokorejskim vojakom. | Foto: Reuters Poklonil se je padlim severnokorejskim vojakom. Foto: Reuters Severna Koreja je aprila prvič potrdila, da je v Rusijo napotila vojake, ki naj bi ruski vojski pomagali pri ponovnem zavzetju obmejne regije Kursk, kamor so avgusta lani vdrle ukrajinske sile. 

Po navedbah južnokorejske in zahodnih obveščevalnih služb je Pjongjang v Rusijo poslal približno 15 tisoč vojakov ter zajetni arzenal orožja. Po podatkih Seula je bilo v bojih ubitih približno 600 severnokorejskih vojakov, na tisoče pa ranjenih. 

Kimov režim je dolgo molčal o velikih izgubah na bojišču, zaradi česar je bila tokratna slovesnost redek dogodek, kjer je severnokorejski voditelj priznal, kako uničujoč vpliv ima vojna na Severno Korejo. 

Severna Koreja vojska Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Kim Džong Un
