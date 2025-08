"V okviru razprav, ki potekajo v Evropski uniji, Hrvaška preučuje možnost, da bi se pridružila vedno večjemu številu držav članic, ki z začasno delno ustavitvijo sodelovanja z Izraelom želijo poslati jasno politično sporočilo," je dejal minister za zunanje in evropske zadeve. Kot je pojasnil, gre za sodelovanje v okviru programa Obzorje Evropa, glavnega evropskega mehanizma za financiranje znanstvenih in inovacijskih projektov.

Evropska komisija je v ponedeljek priporočila delno zamrznitev izraelskega sodelovanja v programu Obzorje Evropa zaradi kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v Gazi. Kljub temu se članice EU še niso uspele uskladiti o odločitvi, saj nekatere – med njimi tudi Nemčija – menijo, da je za oceno položaja potrebnega več časa.

Grlić Radman je poudaril, da predlagan ukrep "ne pomeni prekinitve dialoga, temveč bi okrepil politični pritisk z namenom doseči premirje in preprečiti nadaljnje človeške žrtve, zlasti med otroki". Ob tem je izpostavil tudi, da osnutek predloga odločitve Sveta EU vključuje obsodbo Hamasa ter poziv k brezpogojni izpustitvi talcev, kar po njegovih besedah prispeva k uravnoteženemu pristopu, za katerega si Hrvaška prizadeva že od začetka konflikta.

Sprva Hrvaška ni podpirala zamrznitve sodelovanja med EU in Izraelom zaradi kršitev v Gazi, vendar se je stališče očitno zdaj spremenilo.

Milanović že maja ustavil vojaško sodelovanje z Izraelom

Medtem je hrvaški predsednik Zoran Milanović znova pozval vlado, naj prekine trgovino z orožjem in vojaško opremo z Izraelom. Iz urada predsednika so sporočili, da je Milanović že maja letos izdal ukaz o prekinitvi vsake oblike vojaškega sodelovanja Hrvaške z Izraelom.

"Ker so nakupi in prodaja orožja ter vojaške opreme v pristojnosti vlade, predsednik poziva, naj tudi vlada ravna enako in ustavi trgovino z izraelskimi oblastmi," je dejal predsednikov tiskovni predstavnik Nikola Jelić.

Poudaril je tudi, da so bili s to odločitvijo seznanjeni člani hrvaškega sveta za obrambo na seji 23. maja letos.

Slovenija že ukrepala

Slovenija je ta teden postala prva evropska država, ki se je odločila za takšen ukrep. Vlada je sprejela odločitev o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz ali skozi Slovenijo v Izrael ter prepoved uvoza iz Izraela v Slovenijo.