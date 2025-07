Na pobudo predsednika vlade Roberta Goloba je vlada danes potrdila sklep, s katerim je prepovedala izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Republike Slovenije v Izrael oziroma uvoz iz Izraela v Republiko Slovenijo.

Sklep sledi napovedim premierja, ki je že večkrat jasno napovedal, nazadnje ob robu junijskega vrha Evropskega sveta, da bo Slovenija, če Evropska unija do sredine julija ne bo sposobna sprejeti konkretnih ukrepov, ukrepala samostojno.

Evropska unija zaradi notranjih razhajanj in neenotnosti te naloge trenutno ni sposobna izpolniti. Rezultat tega je sramoten: ljudje v Gazi umirajo, ker jim je humanitarna pomoč sistematično onemogočena. Umirajo pod ruševinami, brez dostopa do pitne vode, hrane in osnovne zdravstvene oskrbe, so v sporočilu za javnost zapisali v kabinetu predsednika vlade.

"Gre za popolno onemogočanje humanitarnega dostopa in zavestno preprečevanje osnovnih pogojev za preživetje. V takšnih razmerah je dolžnost vsake odgovorne države, da ukrepa tudi, če to pomeni, da stori korak pred drugimi. Slovenija dosledno in načelno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava in varstvo človekovih pravic," so še navedli.

Na vladi bodo zato v naslednjih tednih pripravili še nekatere nacionalne ukrepe zoper aktualno izraelsko vlado, katere ravnanja predstavljajo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava.