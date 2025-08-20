Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
20. 8. 2025,
13.48

Osveženo pred

58 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija ob nadaljevanju napadov zavzela tri vasi na vzhodu Ukrajine

Na. R., STA

Ruska vojska | Napredovanje ruskih sil in novi napadi sledijo ponedeljkovemu srečanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z Zelenskim in več evropskimi voditelji v Beli hiši. Trump je po pogovorih povedal, da so govorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bi jih zagotovile različne evropske države ob usklajevanju z ZDA. | Foto Reuters

Napredovanje ruskih sil in novi napadi sledijo ponedeljkovemu srečanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z Zelenskim in več evropskimi voditelji v Beli hiši. Trump je po pogovorih povedal, da so govorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bi jih zagotovile različne evropske države ob usklajevanju z ZDA.

Foto: Reuters

Ruska vojska je zavzela tri vasi v ukrajinskih regijah Doneck in Dnipropetrovsk, so danes sporočili z obrambnega ministrstva v Moskvi. Rusija je ob tem ponoči nadaljevala napade na več ukrajinskih regij, med drugim na Sumi na severovzhodu države, od koder poročajo o več ranjenih.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:

13.45 Rusija ob nadaljevanju napadov zavzela tri vasi na vzhodu Ukrajine

13.45 Rusija ob nadaljevanju napadov zavzela tri vasi na vzhodu Ukrajine

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je vojska zavzela vasi Suhetske in Pankivka v regiji Doneck. Sta v bližini dela fronte, kjer je ruska vojska prejšnji teden prebila ukrajinsko obrambno črto, med mestoma Pokrovsk in Kostjantinivka. V regiji Dnipropetrovsk pa je ruska vojska zavzela vas Novogeorgivka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile so ob tem ponoči nadaljevale napade na Ukrajino. Zračna obramba je po navedbah Kijeva sestrelila 62 ruskih dronov in eno raketo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Tarča napadov je bilo več ukrajinskih regij, med drugim tudi Sumi. V napadu na tamkajšnji kraj Ohtirka je bilo ranjenih 14 ljudi.

"Vsi napadi so demonstrativni in le potrjujejo potrebo po izvajanju pritiska na Moskvo, uvedbi novih sankcij in carin, dokler diplomacija ne bo v celoti učinkovita," je danes na omrežju X v odzivu na napade zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem je ponovil, da Ukrajina potrebuje močna varnostna jamstva, da bi zagotovili zanesljiv in trajen mir.

