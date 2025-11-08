Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Sobota,
8. 11. 2025,
8.58

Šok! Huda poškodba in konec sezone za Andrejo Slokar!

Kranjska Gora Andreja Slokar | Andreja Slokar si je na treningu poškodovala križno vez in je žal že končala olimpijsko sezono. | Foto Filip Barbalič

Andreja Slokar si je na treningu poškodovala križno vez in je žal že končala olimpijsko sezono.

Foto: Filip Barbalič

Iz tabora slovenske smučarke Andreje Slokar prihajajo zelo slabe novice. 28-letna Ajdovka si je v četrtek na treningu slaloma v avstrijskem Soeldnu poškodovala desno koleno. Po pregledu se je izkazalo, da gre za strgano križno vez, kar žal pomeni, da so sanje o olimpijski medaljo zanjo končane.

Kot so sporočili iz njene ekipe, je Andreja Slokar takoj po padcu opravila pregled in magnetno resonanco na kliniki v Innsbrucku, kjer je dr. Fink, ki ji je pred tremi leti operiral levo koleno, potrdil najhujši scenarij: strgano križno vez.

28-letna slovenska smučarka je včeraj prestala operacijo, že zdaj pa je jasno, da je zanjo olimpijska sezona končana.

Danes se vrača v domačo oskrbo, čaka pa jo dolgotrajna rehabilitacija, so še dodali v njeni ekipi. Na olimpijskih igrah v Cortini in Milanu februarja prihodnje leto bi bila ena ključnih adutk slovenske reprezentance.

Več sledi ...

