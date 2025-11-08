Šok! Huda poškodba in konec sezone za Andrejo Slokar!

Iz tabora slovenske smučarke Andreje Slokar prihajajo zelo slabe novice. 28-letna Ajdovka si je v četrtek na treningu slaloma v avstrijskem Soeldnu poškodovala desno koleno. Po pregledu se je izkazalo, da gre za strgano križno vez, kar žal pomeni, da so sanje o olimpijski medaljo zanjo končane.

Kot so sporočili iz njene ekipe, je Andreja Slokar takoj po padcu opravila pregled in magnetno resonanco na kliniki v Innsbrucku, kjer je dr. Fink, ki ji je pred tremi leti operiral levo koleno, potrdil najhujši scenarij: strgano križno vez.

28-letna slovenska smučarka je včeraj prestala operacijo, že zdaj pa je jasno, da je zanjo olimpijska sezona končana.

Danes se vrača v domačo oskrbo, čaka pa jo dolgotrajna rehabilitacija, so še dodali v njeni ekipi. Na olimpijskih igrah v Cortini in Milanu februarja prihodnje leto bi bila ena ključnih adutk slovenske reprezentance.

