Avtor:
Pe. M.

Petek,
28. 11. 2025,
13.03

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Smučarski skoki, Ruka, kvalifikacije (m)

Skakalci že na tretjem prizorišču: "rumeni" Lanišek in kvartet na delu popoldan

Avtor:
Pe. M.

Anže Lanišek | Anže Lanišek si je v Falunu priboril rumeno majico vodilnega skakalca. | Foto Reuters

Anže Lanišek si je v Falunu priboril rumeno majico vodilnega skakalca.

Foto: Reuters

Smučarski skakalci so se iz Faluna preselili v Ruko, kjer jih ob 17.15 čakajo kvalifikacije za sobotno posamično tekmo. Anže Lanišek bo prvič skakal v rumeni majici vodilnega v seštevku svetovnega pokala. Po vstopnico za tekmo se odpravljajo še štirje Slovenci, Domen Prevc, Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos.

Sportal Slovenski dan v Falunu: Lanišek slavil in prevzel skupno vodstvo, Prevc tretji #video

Zgoščen urnik moškega svetovnega pokala se po Lillehammerju in Falunu nadaljuje v Ruki. Slovenski tabor je na obeh prizoriščih skočil do stopničk, Anže Lanišek na Švedskem z zmago tudi do premierne rumene majice vodilnega v karieri. Visoko v skupni razvrstitvi, na petem mestu, je tudi Domen Prevc, ki ga padec v Falunu ni zmedel in je drugemu mestu iz Lillehammerja dodal še tretje.

Skakalce danes na Finskem čakajo kvalifikacije za sobotno tekmo. Predvidene so ob 17.15, prijavljenih je 68 skakalcev, od tega pet Slovencev: Lovro Kos (številka 16), Rok Oblak (43), Timi Zajc (54), Domen Prevc (65) in Anže Lanišek (68).

Sobotna posamična tekma bo ob 15.05, v nedeljo sledi še druga individualna preizkušnja.

Tekme v Ruki bo izpustil avstrijski zvezdnik Stefan Kraft, ki se je vrnil v domovino, saj s partnerko v teh dneh pričakujeta prvorojenca.

Ruka, kvalifikacije:

Spored, Ruka

Petek, 28. november
17.15 kvalifikacije

Sobota, 29. november
15.05 posamična tekma

Nedelja, 30. november
9.00 kvalifikacije
14.50 posamična tekma

