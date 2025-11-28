Nika Prevc najdaljša na ogrevanju

Smučarske skakalke so se iz Lillehammerja preselile v Falun, kjer bodo v danes in v nedeljo tekmovale na dveh posamičnih tekmah. Po spremembi programa se bodo danes merile na srednji napravi. Tekmovalke so opravile prvi trening, Nika Prevc je bila z 98 metri najdaljša, Nika Vodan pa je imela četrto oceno. Kvalifikacije bodo ob 11.15, tekma s 40 skakalkami pa ob 15.45. Skozi sito kvalifikacij se bo poskušalo prebiti pet Slovenk, z branilko kristalnega globusa Niko Prevc na čelu. Obe posamični preizkušnji je dobila Japonka Nozomi Marujama.

Moška skakalna karavana je tekme v Falunu že opravila, na Švedsko pa so prispele skakalke, ki jih čakata dve posamični preizkušnji. Predvideno je bilo, da bodo danes tekmovale na veliki napravi (HS 132), na kateri sta v sredo Anže Lanišek z zmago in Domen Prevc s tretjim mestom poskrbela za veselje v slovenskem taboru, v nedeljo pa na manjši (HS 95), a je prišlo do spremembe.

Organizatorji so tekmovalni urnik obrnili, tako da bo danes na sporedu tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa na veliki. Kvalifikacije s 65 skakalkami bodo ob 11.15., tekma pa je predvidena ob 15.45.

Skakalke so že opravile trening. Nika Prevc je z 89 metri postavila daljavo prvega treninga in imela prvo oceno, 3,6 točke je zaostala Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud, tretja je bila Japonka Sara Takanaši s 4,7 točke zaostanka, četrta pa Nika Vodan (84,5), ki je za Prevc zaostala 8,2 točke. Vodilna Nozomi Marujama je skočila s treh zaletnih mest nižje kot Prevc, skok se ji ni posrečil (74,5) Nastopile so še tri Slovenke, Katra Komar (74) je bila 26., Tinkara Komar (67,5) 47., Maja Kovačič (62 m) pa 55.

Vodilna skakalka svetovnega pokala je Japonka Nozomi Marujama, ki je pri maksimalnih 200 točkah, druga je Kanadčanka Abigail Strate, tretja pa Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud. Branilka skupne zmage Prevc je sedma, Vodan deseta, Katra Komar pa 32. Jurij Tepeš je ob trojici v ekipo za začetek sezone uvrstil še Tinkara Komar in Kovačič, ki pa v Lillehammerju nista osvojili točk.

Falun, srednja skakalnica, kvalifikacije: