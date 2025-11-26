Zmagovalec kvalifikacij na veliki skakalnici v Falunu je Avstrijec Stephan Embacher, ki je za 3,2 točke prehitel drugega Anžeta Laniška in za 4,8 Rjojuja Kobajašija. Lanišek je bil odlično razpoložen že na treningu, na prvem je bil najboljši, na drugem pa je zaostal le za Domnom Prevcem. Ta je prvi trening skok izpustil, ob drugem pa po 134 metrih padel, pri tem je udaril z obrazom ob snežno podlago, a sam zapustil iztek. Kvalifikacije je po nekoliko bolj zadržanem skoku končal skupaj z Lovrom Kosom na 22. mestu, pred njima, na 18. mestu, pa je bil Rok Oblak. Brez tekme, ki se bo začela ob 15.10, je na 51. mestu za desetinko točke ostal Timi Zajc.

Natrpan spored moške sezone svetovnega pokala se nadaljuje s posamično tekmo na veliki skakalnici v Falunu. Gre za že peto tekmo v šestih dneh, četrto individualno preizkušnjo za skakalce.

Na švedskem prizorišču, ki bo leta 2027 gostilo nordijsko svetovno prvenstvo, so fantje v torek tekmovali na srednji napravi. Že 46. zmage v svetovnem pokalu se je veselil avstrijski as Stefan Kraft, ki je postal tudi rekorder po številu točk v tem tekmovanju – prehitel je legendarnega finskega skakalca Janneja Ahonena – in oblekel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku. Kraft je le za 2,2 točke prehitel Anžeta Laniška, ki se je podpisal pod druge posamične stopničke slovenskega moškega tabora sezone.

Lanišek je bil ob selitvi na veliko skakalnico odlično razpoložen. Potem ko je bil najboljši na prvem treningu in drugi na drugem, je bil blizu tudi kvalifikacijski zmagi. S 126 metri je v kvalifikacijah zasedel drugo mesto, za 3,2 točke je zaostal za Avstrijcem Stephanom Embacherjem (131 metrov), tretji je bil Japonec Rjoju Kobajaši, vodilni v seštevku Kraft je bil šele 11. Domen Prevc je bil najboljši na drugem treningu, a po skoku padel in ob tem staknil nekaj odrgnin po obrazu. Kot je povedal po kvalifikacijah, ki jih je končal na 22. mestu, ne gre za nič hujšega, upa pa, da je s padci za to sezono konec. Foto: Guliverimage

Na tekmo, ki bo ob 15.10, so se uvrstili štirje od petih Slovencev. Na 18. mestu je kvalifikacije končal Rok Oblak (121,5), ki je v torek z 21. mestom vknjižil najboljši rezultat kariere. Domen Prevc, ki je prvi trening skok izpustil, na drugem pa bil s 134 metri prvi, a po skoku padel in jo odnesel z odrgninami po obrazu, je kvalifikacije (121,5) končal na 22. mestu. Delil si ga je z Lovrom Kosom (123 metrov). Za las je brez tekme na 51. mestu ostal Timi Zajc (111 metrov), vstopnico je zgrešil za desetinko točke.

"Ni nič hujšega, nekaj ran, ki jih utrpiš med sezono … A upam, da je s padci za to sezono konec," je po kvalifikacijah v izjavi za Eurosport dejal Prevc.

Hrgota: Z Domnom je vse v redu, v kvalifikacijah malo bolj zadržan, na tekmi bo nastopil "Z Domnom je k sreči vse v redu. Na drugem treningu je v izteku padel in pri tem na obrazu pridelal odrgnine. A k sreči ni nič hujšega, lahko je skočil že v kvalifikacijah, morda nekoliko bolj zadržano kot sicer, nastopil bo tudi na popoldanski tekmi," je po koncu kvalifikacij za STA iz Švedske sporočil Hrgota. Vir: STA

Po tekmi selitev na Finsko, na Švedsko pa prihajajo skakalke

Skakalci se bodo po današnji tekmi preselili na Finsko, v Ruki bosta v soboto in nedeljo dve posamični tekmi, v Falun pa prihajajo skakalke, tu bodo tekmovale v petek in soboto.

Falun, velika skakalnica, kvalifikacije

Slovenca najboljša na treningu, Prevc po 134 metrih padel

Lanišek je selitev na veliko skakalnico prestal odlično. S 131 metri je imel prvo oceno prvega treninga, drugi je bil Jan Hörl, tretji pa njegov rojak Manuel Fettner, ki mu je s 135,5 metra uspel najdaljši skok, a je skočil s štirih zaletnih mest višje od Slovenca. Timi Zajc je s 123 metri zasedel 15. mesto, Rok Oblak (126) je bil 20., Lovro Kos (123,5) pa 22.

Domen Prevc, ki je prvi trening izpustil, je na drugem treningu, skočil 134 metrov in bil prvi. Po skoku je padel, a je po pisanju skijumping.pl sam zapustil iztek.

Po njegovem skoku so zaletno mesto znižali za dve mesti, Lanišek je pristal pri 127,5 in bil drugi, Oblak (118,5) je bil 15., Zajc (118) 23., Kos (105,5) pa 50.

