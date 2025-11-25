Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Torek,
25. 11. 2025,
12.31

smučarski skoki, NIka Prevc | Nika Prevc in druščina bodo lahko v prihodnji sezoni nastopale na prestižni novoletni turneji. | Foto Daniel Novakovič/STA

Nika Prevc in druščina bodo lahko v prihodnji sezoni nastopale na prestižni novoletni turneji.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Prva ženska novoletna turneja štirih skakalnic v smučarskih skokih bo na sporedu že v sezoni 2026/27. Kot je danes sporočil organizacijski odbor, je prišlo do sporazuma med Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV) in zvezno deželo Tirolsko o financiranju razsvetljave za skakalnico Bergisel v Innsbrucku.

Načrtovani sistem razsvetljave v Innsbrucku tako utira pot zgodovinskemu koraku: od sezone 2026/27 bodo na turneji štirih skakalnic končno sodelovale tudi ženske.

"To je fantastična novica in točno tisti signal, na katerega smo čakali. Zaradi nje bo 75. obletnica novoletne turneje štirih skakalnic v sezoni 2026/27 postala resnično zgodovinski dogodek. Čudovito je, da je bil ta zadnji vprašaj zdaj odpravljen. Najlepša hvala vsem, ki ste to omogočili," je v sporočilu za javnost dejal predsednik turneje Manfred Schützenhofer iz Bischofshofna.

Ker bodo vse štiri turnirske skakalnice v prihodnje opremljene z reflektorji, imajo organizatorji, vključno z direktorjem tekmovanj pri Fisu Sandrom Pertilejem in lokalnimi organizacijskimi odbori, večjo prožnost pri vključevanju ženskih tekmovanj v program novoletne turneje.

Obstoječe načrte je zdaj mogoče nadgraditi. Od prihodnje zime naprej bodo ženska tekmovanja turneje na vseh prizoriščih potekala na dan moških kvalifikacij, tako kot se je to v zadnjih dveh letih uspešno izvajalo v Garmisch-Partenkirchnu.

V istem vrstnem redu kot moški

To zimo se bodo najboljše smučarske skakalke na turneji dveh večerov predstavile le na nemških prizoriščih v zamenjanem vrstnem redu kot skakalci; 31. decembra na olimpijski skakalnici v Garmisch-Paartenkirchnu, 1. januarja 2026 pa v Oberstdorfu.

Že prejšnjo zimo je Pertile med novoletno turnejo napovedal, da bosta svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske in moške od sezone 2026/27 potekala sočasno na istih prizoriščih.

Skakalke bodo 31. decembra nastopile v Garmisch-Partenkirchnu. | Foto: Guliverimage Skakalke bodo 31. decembra nastopile v Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Guliverimage

Ženske in moški bodo na novoletni turneji štirih skakalnic nastopale v istem vrstnem redu kot moški: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck in Bischofshofen.

"Fantastično je, da lahko zdaj izpolnimo te zahteve krovne mednarodne zveze," je dodal Michael Maurer, predsednik smučarskega kluba Partenkirchen.

Michael Maurer Manfred Schützenhofer novoletna turneja Sandro Pertile smučarski skoki
