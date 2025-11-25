Prva ženska novoletna turneja štirih skakalnic v smučarskih skokih bo na sporedu že v sezoni 2026/27. Kot je danes sporočil organizacijski odbor, je prišlo do sporazuma med Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV) in zvezno deželo Tirolsko o financiranju razsvetljave za skakalnico Bergisel v Innsbrucku.

Načrtovani sistem razsvetljave v Innsbrucku tako utira pot zgodovinskemu koraku: od sezone 2026/27 bodo na turneji štirih skakalnic končno sodelovale tudi ženske.

"To je fantastična novica in točno tisti signal, na katerega smo čakali. Zaradi nje bo 75. obletnica novoletne turneje štirih skakalnic v sezoni 2026/27 postala resnično zgodovinski dogodek. Čudovito je, da je bil ta zadnji vprašaj zdaj odpravljen. Najlepša hvala vsem, ki ste to omogočili," je v sporočilu za javnost dejal predsednik turneje Manfred Schützenhofer iz Bischofshofna.

Ker bodo vse štiri turnirske skakalnice v prihodnje opremljene z reflektorji, imajo organizatorji, vključno z direktorjem tekmovanj pri Fisu Sandrom Pertilejem in lokalnimi organizacijskimi odbori, večjo prožnost pri vključevanju ženskih tekmovanj v program novoletne turneje.

Obstoječe načrte je zdaj mogoče nadgraditi. Od prihodnje zime naprej bodo ženska tekmovanja turneje na vseh prizoriščih potekala na dan moških kvalifikacij, tako kot se je to v zadnjih dveh letih uspešno izvajalo v Garmisch-Partenkirchnu.

V istem vrstnem redu kot moški

To zimo se bodo najboljše smučarske skakalke na turneji dveh večerov predstavile le na nemških prizoriščih v zamenjanem vrstnem redu kot skakalci; 31. decembra na olimpijski skakalnici v Garmisch-Paartenkirchnu, 1. januarja 2026 pa v Oberstdorfu.

Že prejšnjo zimo je Pertile med novoletno turnejo napovedal, da bosta svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske in moške od sezone 2026/27 potekala sočasno na istih prizoriščih.

Skakalke bodo 31. decembra nastopile v Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Guliverimage

Ženske in moški bodo na novoletni turneji štirih skakalnic nastopale v istem vrstnem redu kot moški: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck in Bischofshofen.

"Fantastično je, da lahko zdaj izpolnimo te zahteve krovne mednarodne zveze," je dodal Michael Maurer, predsednik smučarskega kluba Partenkirchen.