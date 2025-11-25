Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
25. 11. 2025,
13.30

poskus uboja Koper kriminalist policija

Poskus uboja: 55-letnik napadel znanca z ostrim predmetom

Kriminalist | Foto STA

Foto: STA

Koprski kriminalisti in policisti so v nedeljo obravnavali kaznivo dejanje poskusa uboja, ki se je zgodilo v okolici Kopra. Po podatkih policije je 55-letni slovenski državljan z ostrim predmetom poskušal vzeti življenje 49-letnemu znancu, prav tako slovenskemu državljanu. Osumljenec je v priporu.

Policisti so takoj po dejanju osumljenemu odvzeli prostost in mu odredili 48-urno policijsko pridržanje. Na podlagi sodne odredbe so kriminalisti opravili hišno preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih je uporabljal osumljeni. Pri tem so zasegli različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Snovi so bile poslane v analizo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Po zaključenih preiskovalnih dejanjih je bil 55-letni osumljenec v ponedeljek s kazensko ovadbo za poskus uboja priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor.

Preiskava še poteka

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Po pridobljenih rezultatih analize zaseženih snovi bodo izvedli ustrezne ukrepe. Za kaznivo dejanje poskusa uboja je po zakonu zagrožena kazenska sankcija od pet do petnajst let zapora, so pojasnili na PU Koper.

