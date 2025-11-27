Po Minji Korhonen, Heti Hirvonenfrom in Gydi Westvold Hansen se bo na tekmi v smučarskih skokih preizkusila še ena nordijska kombinatorka, v Falunu bo konec tedna v svetovnem pokalu tekmovala tudi Avstrijka Lisa Hirner. Glede na to, da ženska nordijska kombinacija ni olimpijski šport, bi se Hirnerjeva na olimpijske igre lahko uvrstila v skokih, a kot pravi sama, je še naprej osredotočena na nordijsko kombinacijo.

"Seveda je prisotna tudi nervoza, a bolj v smislu pozitivne napetosti, saj se končno spet začenja. To je prvo tekmovanje med smučarskimi skakalkami zame v svetovnem pokalu, saj sem in ostajam nordijska kombinatorka, tako da se bom še naprej osredotočala na uvodno tekmo (nordijske kombinacije) v Trondheimu naslednji teden," so Hirner povzeli pri Avstrijski smučarski zvezi.

A če bi se 22-letnica izkazala, bi morda lahko celo nenadejano lovila olimpijsko vozovnico, saj je ženska avstrijska skakalna ekipa po poškodbi Eve Pinkelnig in koncu kariere Jacqueline Seifriedsberger ter Sare Marite Kramer zdesetkana.

"To je priložnost, ki jo lahko izkoristi in preprosto poskusi," je o tem, da so "spremembe v ekipi odprle vrata do zimskih olimpijskih iger" tudi drugim dekletom, dejal glavni trener Thomas Diethart.

Foto: Guliverimage

Hirner je na svetovnih prvenstvih v nordijski kombinaciji osvojila tri odličja, eno tudi leta 2023 v Planici, je pa na mladinskem svetovnem prvenstvu sodelovala tudi v skokih in pred petimi leti z rojakinjami slavila naslov mladinskih ekipnih svetovnih prvakinj.

Na Švedskem, kjer skakalke v soboto in nedeljo čakata dve posamični tekmi, bodo ob Hirner nastopile še Lisa Eder, Chiara Kreuzer, Julia Muehlbacher in Hannah Wiegele.

V smučarske skoke se je pred olimpijsko sezono že usmerilo nekaj kombinatork, med njimi Finki Heta Hirvonen, ki je po dveh tekmah na 16. mestu svetovnega pokala, Minja Hirvonen in Gyda Westvold Hansen.