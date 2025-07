Andreja Slokar želi z novim trenerjem in Massijem odpraviti dvome, ki jih ima

Ajdovka Andreja Slokar je del reprezentance, a bo trenirala s svojo ekipo, s svojimi trenerji, ker je pred olimpijsko sezono v najboljših smučarskih letih. Nad njenim smučanjem bo zdaj bedel Stefano Costazza, za kondicijsko in tudi mentalno pripravo pa bo skrbel Andrea Massi, ki je sestavil ekipo in program priprav na olimpijsko sezono. Andreja sama ve, kaj želi popraviti: "Predvsem priprave na štart, na tekmo, predvsem ta mentalna priprava. Še vedno imam preveč dvomov, ki jih ne bi smela imeti."

Na zadnji tekmi pretekle zime je s tretjim mestom dosegla svojo drugo uvrstitev na stopničke. Foto: Guliverimage Smučarka iz Ajdovščine Andreja Slokar je bila v pretekli sezoni z 260 osvojenimi točkami 12. slalomistka svetovnega pokala. Večji del zime je iskala prepotrebno samozavest, s tretjim mestom na finalu v Sun Valleyju pa je dobila potrditev, da spada v svetovni vrh. Pred hudo poškodbo je pred tremi leti dosegla svojo prvo in za zdaj edino zmago.

Da bi v naslednji zimi 27-letnica ves čas dosegala vrhunske rezultate, je s pomočjo lastnih pokroviteljev sestavila novo ekipo in jo predstavila na sedežu podjetja svoje družine. Z njo zdaj delajo Stefano Costazza, fizioterapevt Timotej Kostrevc, serviser Luca Valenti in kondicijski trener Andrea Massi, ki ji pomaga tudi z mentalno pripravo. Prav Massi je bil tisti, ki je sestavil ekipo. Dozdajšnjega glavnega trenerja Boštjana Božiča, ki jo je pripeljal v svetovni pokal in do prve zmage (sam se je odločil za odhod, Andreja pravi, da razloga ne pozna), je torej zamenjal Italijan Costazza. Nekdanji smučar je kot trener delal v italijanski moški tehnični reprezentanci, sodeloval pa je tudi s Federico Brignone. Slokarjeva se je z ekipo že vrnila s prvega snežnega treninga. Uvodne priprave so temeljile na spoznavanju, načrtih za prihodnost in izboljšavi smučarske tehnike.

Slokar: Prvi vtis je dober. Zdaj moramo samo delati.

Andrea Massi Foto: AP / Guliverimage "Skupaj smo naredili en kamp. Dobro se razumemo, dobro smo delali. Delo je drugačno, kot sem bila vajena do zdaj, je pa to šele začetek. S Stefanom se moramo še malo spoznati. Prvi vtis je dober. Zdaj moramo samo delati," je na druženju z novinarji uvodoma dejala Slokarjeva in poudarila, čemu se mora najbolj posvetiti. "Predvsem priprave na štart, na tekmo, predvsem ta mentalna priprava. Še vedno imam preveč dvomov, ki jih ne bi smela imeti, in zato rezultati pogosto niso taki, kot bi lahko bili."

"Večkrat se poudarja, kje je njena šibkost. Jaz je mentalno ne vidim tako šibke. Stopničke so bile zelo pomembne. Rezultati štejejo, novinarji pa ste strogi in tako je prav. Če so stopničke, je sezona narejena. Če jih ni … Ta potrditev, ki jo je dobila konec sezone, je zelo pomembna. Ko bo tehnično dobro podkovana, ne bom dovolil, da ima mentalne dvome. Tega ji ne bom dovolil. Zdaj je že zavohala, da je lahko na vrhu," je razložil Massi, tvorec uspehov Tine Maze.

"O rezultatskih ciljih nikoli ne govorim, edini jasen cilj je kolajna na olimpijskih igrah. Kar pa se tiče svetovnega pokala: v prejšnji sezoni sem konstanto dvignila malo višje, zdaj bi jo rada še višje." In tudi v veleslalomu, poudarja zgovorna Ajdovka. "Nočem več govoriti, da mi druga disciplina ne gre."

Costazza: Kolajna je kolajna in je glavni cilj

Costazza je bil navdušen nad tem, da se je novinarske konference udeležilo toliko novinarjev, češ da je mislil, da julija vse zanima samo kolesarska Dirka po Franciji. Čeprav je slalom njena boljša disciplina, je poudaril, da bo resno trenirala tudi veleslalom in se skušala izboljšati tudi v tem. "Jaz se ne bi osredotočala samo na eno disciplino, ker je potem tudi dolgčas. Tudi drugo se da pripeljati na višjo raven, a zadnji dve leti sem se toliko tolkla z glavo samo v eni. Delalo se bo naprej, najti bo treba neko rešitev, da bom napredovala tudi v veleslalomu."

"Pred nami sta dve pomembni sezoni, olimpijska in sezona s svetovnim prvenstvom. To sta glavna cilja. Moraš pa biti fizično in mentalno pripravljen tudi med decembrom in marcem, ko so tekme svetovnega pokala, ki ti omogočijo dobro štartno številko," je Costazza povedal o ciljih. "Kolajna je kolajna in je glavni cilj. Pomembna je za športnika in za tiste, ki delajo z njim."

Massi: Na treningih jo skušam destabilizirati

Massi je program sestavil ciklično po vzoru svoje nekdanje varovanke, ki je poimensko ni hotel omenjati, saj so si ljudje različni. "Ni isti program, je podoben, prilagojen njej." Odšli bodo tudi na smučarski trening v Argentino. Že zdaj pa poteka ciklizacija med snegom in suhim treningom, ki se zdi Massiju zelo pomemben. "Na treningih jo skušam destabilizirati. Tega do zdaj ni bila navajena. Ne ve, kaj jo čaka na posamezni dan, in to ji že pomaga."

Za kajtanje letos poleti še ni imela časa, dela pa licenco za skakanje s padalom z letala, je razkrila. Še sama je bila presenečena, da ji je Massi dovolil. Ji pa denimo ne bi dovolil motokrosa, ker bi bil ta prenevaren.