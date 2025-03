Andreja Slokar: To tretje mesto mi pomeni več kot prva zmaga

Ajdovka je bila deveta po prvi vožnji sklepnega slaloma sezone 2024/25 svetovnega pokala alpskih smučark na prizorišču Sun Valley v zvezni državi Idaho. V finalu se je zbrala in pokazala vožnjo, ki jo je že krasila pred težavami s poškodbami, pritisnila je na plin ter se z najboljšim časom druge vožnje pognala na oder za zmagovalke.

V finalu ji ni bila kos nobena od tekmovalk, iz zavoja v zavoj je pridobivala v primerjavi s takrat vodilno Norvežanko Mino Fürst Holtmann ter v cilju za kar 1,07 sekunde prevzela mesto vodilne. Na koncu sta se pred njo uvrstili zgolj dve tekmovalki, ki sta bili boljši na podlagi boljše prve vožnje.

Najboljši slovenski slalomistki se je celo nasmihalo drugo mesto. To je izgubila za pičlo stotinko sekunde. Nemka Lena Dürr, ki je imela pred Slovenko 1,28 sekunde prednosti iz prve vožnje, je za las ob prihodu v cilj Slovenko potisnila na najnižjo stopničko. Na startu je bila le še Američanka Mikaela Shiffrin. Kraljica slaloma, vodilna po prvi vožnji, ni naredila napake ter svojo 101. zmago osvojila s prednostjo 1,13 sekunde pred Dürr in 1,14 sekunde pred Slokar.

Najboljše tri na zadnjem slalomu sezone. Foto: Guliverimage

"Prva in druga vožnja sta bili zelo različni, tudi glede pogojev. V prvi rundi je bil suh sneg, čuden sneg, ki mi ne ustreza. Kljub temu nisem tako slabo smučala. So bili kar težki pogoji, tako da niti nisem bila zelo razočarana," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenijo dan po preizkušnji strnila vtise.

Druga vožnja je bila povsem druga zgodba. "Že na ogledu, ko sem videla postavitev in ugotovila, da bodo solili, sem vedela, da so tu moji pogoji. Kadar je postavitev tako zelo zavita in kadar se soli, sem vedela, da bo to to. Zaradi tega sem se druge vožnje lotila toliko bolj suvereno. Lahko se je lotiti suvereno, ko veš, da nekaj res dobro znaš. O tem nisem podvomila niti enkrat med samo vožnjo," je pojasnila Slokar, ki je še tretjič v tekmovalni karieri med elito stopila na oder za zmagovalke.

"Kaj mi pomeni to tretje mesto? V tem momentu se mi zdi, da mi pomeni malo več kakor tista prva zmaga v slalomu. Sploh zaradi tega, ker sem imela tri res zelo težka leta in sem imela konstanten dvom, če bom sploh še zmožna priti kdaj na 'štenge'. Mi je kar odleglo," se je tretjega mesta razveselila Slokar.

Sedemindvajsetletnica je s tretjim mestom postavila najboljši slovenski ženski izid sezone v alpskem smučanju. Po treh letih je znova del najboljših treh. V Courchevel/Meribelu je zmagala na finalnem slalomu sezone 2021/22, pred tem je bila novembra 2021 najboljša tudi na paralelni tekmi v Lech/Zürsu.

Kot najboljša Slovenka je s stopničkami slalomsko sezono končala na 12. mestu.

Preberite še: