Slovenska ekipa alpskih smučarjev v hitrih disciplinah se drži preverjenega recepta, ki je v prejšnji zimi prinesel vrhunske rezultate Mihe Hrobata in preboj Nejca Naraločnika. Na priprave v Čile odhaja na dva tritedenska kampa. "V Saas Feeju lahko naredimo le 15 vrat superveleslaloma, v Čilu pa imamo prave dolžine prog, skoraj primerljive s tekmami. Lani sem bil navdušen nad treningom in upam, da bom letos tudi," je poudaril četrti smukač pretekle zime Hrobat. V ekipi Aleša Brezavščka sta še Martin Čater in Rok Ažnoh.

Za Miho Hrobatom in kolegi je prvi pripravljalni kamp na snegu, prejšnji teden na ledeniku nad Saas Feejem v Švici. "V redu je, da smo že šli malo na hladno in testirali smučarske čevlje. Ta teden bomo izkoristili še zadnje dni poletja in naredili še nekaj kondicijskih treningov pred odhodom v Čile. Tam nas pa čaka zima, upam, da prava, da bo padlo nekaj novega snega, da bodo pogoji taki, kot morajo biti, da bomo dobil čim več primerjave s pravo zimo. Da se čim bolje pripravimo pred tekmami," je poudaril Hrobat. Ne odhajajo v La Parvo, kjer primanjkuje snega, temveč v El Colorado. "Tu niso brez snega, je tudi nekaj novega. Je pa v El Coloradu zadaj za hribom tudi ena proga, kjer ga je običajno dovolj. Nimam strahu, da ne bi mogli normalno trenirati in smučati."

Trener Aleš Brezavšček o dosedanjem treningu in o pripravah v Čilu:

"Neprebojne gate" so imeli že v pretekli sezoni

Priprave v Južni Ameriki so tudi velik logistični zalogaj. "Kar 1.766 kilogramov opreme smo v ponedeljek naložili na letalo, na cargo. To naj bi v soboto prišlo v Santiago. Mi priletimo v torek. Pričakujemo, da nas bo takrat oprema že čakala. Smo bili namreč že večkrat tam in je bilo redko tako, kot smo načrtovali. Upam, da letos bo." Imajo tudi že dolgo spodnje perilo, odporno proti urezninam, ki ga je nedavno pri proizvajalcih zmanjkalo. "Naši fantje so jih imeli že lani, te 'neprebojne gate'," nam je v smehu dejal Brezavšček. "To imamo torej urejeno. Zdaj bodo namreč obvezne. Obvezna je tudi uporaba 'airbagov'. Za varnost je poskrbljeno. Fantje imajo, kar potrebujejo. Oni imajo nalogo, da trenirajo in dajo vse od sebe. Mi pa, da vse skupaj organiziramo."

Aleš Brezavšček Foto: Aleš Fevžer Če želiš biti v svetovnem vrhu v superveleslalomu in smuku, so dandanes poletne priprave v Južni Ameriki nuja. "Problem v Evropi je, ker ledeniki počasi izginjajo. Za slalom še ni taka težava. Če je ledenik kratek, je dovolj dolg za slalom. Mi, smukači, pa potrebujemo zelo dolge zavoje, dolge terene s skoki, kar je pa v Evropi zelo omejeno," nam je razložil glavni trener slovenske moške ekipe za hitre discipline Aleš Brezavšček. "Tja gremo, ker so tam zima, zimski pogoji, zimski sneg. Podlage so zimske. In tam lahko tudi najbolj realno testiramo smuči, ki jih bomo uporabljali pozimi na tekmah."

Dvakrat po tri tedne so bili v Čilu že lani. Foto: SloSki "Že nekaj let je stalnica, da gredo vse ekipe po svetu tja. Mi smo lani poskusili z dvema pripravljalnima kampoma, kar se je po mojem mnenju izkazalo za zelo dobro. Oktober je v Evropi zelo nepredvidljiv. Lahko imaš dobre pogoje, lahko pa nič ne smučaš. Mislim, da je načrt dober, zdaj pa ga je treba še stoodstotno izpeljati," zagnano v Čile odhaja Hrobat. Za razliko od Žana Kranjca, ki je na priprave v Argentino odšel na enomesečni kamp s 25 dnevi na snegu, gredo smukači na dva tritedenskega, vmes se bodo za dva tedna vrnili domov. "Žan ima malo drugače, ker ima oktobra že tekmo in mora najti formo na ledenikih, saj vemo, da je Sölden ledeniška tekma. Za nas je pa odlično, da imamo v Čilu dolžino, ki je tu v Evropi pač ni. V Saas Feeju lahko naredimo le 15 vrat superveleslaloma, v Čilu pa imamo prave dolžine prog, skoraj primerljive s tekmami. Lani sem bil navdušen nad treningom in upam, da bom tudi letos."

Priprave z dvema kampoma na južni polobli je lani uvedel Brezavšček. "Bila je dilema, ali dvakrat po tri tedne in vmes dva tedna počitka ali pa tako, kot je šel Kranjec, za štiri ali pet tednov. Jaz sem bolj zagovornik tega, da gremo dvakrat. Da se fantje vrnejo domov, se spočijejo, lahko naredijo nov blok kondicijske priprave, ki jo na višji nadmorski višini malo izgubijo. Tudi kar zadeva psiho, je lažje, da se po treh tednih za dva tedna vrneš domov, da vidiš svoje drage. Fantje imajo otroke, dekleta, žene. Lani se je izkazalo, da je bila to pravilna odločitev. Naredili smo vse, kar smo si zadali. Naredili smo maksimalno število dni na snegu, kar se je dalo. Ne vem, zakaj bi spreminjali formulo, ki daje rezultate."

"Če bomo ostali isti kot lani, bomo rezultatsko nazadovali"

Miha Hrobat Foto: Aleš Fevžer Hrobat je v svetovnem pokalu trikrat osvojil tretje mesto, Nejc Naraločnik pa se je prvič prebil v deseterico (sedmo mesto). V prihajajoči zimi si želijo še boljše rezultate, a pot do njih ni lahka. "Kar je bilo lani, je bilo lani. Kot je bil lanski sneg. Zdaj smo začeli na novo. Vidimo rezervo, kje se še da dodati. A to vidijo vse ekipe v svojih tekmovalcih. Vsi se trudijo biti boljši, kot so bili leto prej. Če bomo samo boljši, kot smo bili lani, bomo isti kot lani. Je treba nekaj dodati. Imamo vizijo, kje je še rezerva. To bomo poskušali doseči. Če bomo ostali isti kot lani, bomo rezultatsko nazadovali. Treba je napredovati, da ostaneš konkurenčen. In še nekaj dodati, da si višje," glavni trener razlaga, kako kompleksen je šport. Hrobat je dodal: "Zdaj gre za malenkosti, na vseh ravneh se je treba dvigniti. Tako kondicijsko kot pri opremi, tudi na snegu narediti kakšen korak drugače, kot smo ga v prejšnjih letih. Računam, da bomo naredili korak naprej, ker ga bodo zagotovo tudi preostali. To je potrebno, da greš naprej."

Smukač in veleslalomist imata skupen olimpijski izziv

Žan Kranjec Foto: Boštjan Podlogar/STA Prihajajoča zima je olimpijska zima. Za Hrobata bo imela še dodaten izziv, saj bosta z Žanom Kranjcem v Cortini d'Ampezzo nastopila na ekipni kombinacijski tekmi. Ideja je padla na kondicijskih treningih, ki jih skupaj izvajata spomladi. "Enkrat sva govorila o teh stvareh in sva se strinjala, da je dobra ideja. Sva dobra prijatelja. Na kondiciji se preganjava in je edino prav, da olimpijsko kombinacijo izpeljeva, kot je treba! Pa da vidiva, kam naju to pripelje." Kranjec nam je nedavno dejal, da kolajna ni nemogoča. "Ne, zagotovo ne. Obadva sva pri vrhu v teh disciplinah. Mislim, da sva na dober dan lahko pri vrhu." Kranjec bi nastopil v slalomu, Hrobat pa v smuku.